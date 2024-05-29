Банк России создаст службу финмониторинга и валютного контроля

За соблюдением законодательства в сфере валютного контроля, а также противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма будет следить центральный аппарат службы. Другой центр, расположенный в Ярославле, будет осуществлять надзор над некредитными финансовыми организациями (НФО) в Центральном федеральном округе. Еще один центр в Нижнем Новгороде возьмет на себя контроль за всеми НФО вне зависимости от их расположения.