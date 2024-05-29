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Банк России создаст службу финмониторинга и валютного контроля

Ведомости

Банк России создаст службу финансового мониторинга и валютного контроля с 1 июня этого года, сообщается на официальном сайте регулятора.

Служба будет создана на базе департамента региональных подразделений финмониторинга и валютного контроля. Банк России уточняет, что в ее структуру войдут семь центров.

«В их задачи войдет осуществление контроля и надзора за соблюдением некредитными финансовыми организациями (НФО) требований в сфере ПОД/ФТ и валютного законодательства на кросс-территориальной основе», – сказано в сообщении.

За соблюдением законодательства в сфере валютного контроля, а также противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма будет следить центральный аппарат службы. Другой центр, расположенный в Ярославле, будет осуществлять надзор над некредитными финансовыми организациями (НФО) в Центральном федеральном округе. Еще один центр в Нижнем Новгороде возьмет на себя контроль за всеми НФО вне зависимости от их расположения.

Руководителем новой службы станет Богдан Шабля. На данный момент он возглавляет департамент финмониторинга и валютного контроля, который упразднят с 28 декабря 2024 г.

С 27 мая Банк России также начал мониторить импортозамещение в банках и НФО. Они должны соблюдать планы перехода на отечественное программное обеспечение, радиоэлектронную продукцию и телекоммуникационное оборудование. Переход обусловлен приказом президента, согласно которому с 1 января 2025 г. объекты критической информационной инфраструктуры должны работать только на отечественном ПО.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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