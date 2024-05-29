Банк России создаст службу финмониторинга и валютного контроля
Банк России создаст службу финансового мониторинга и валютного контроля с 1 июня этого года, сообщается на официальном сайте регулятора.
Служба будет создана на базе департамента региональных подразделений финмониторинга и валютного контроля. Банк России уточняет, что в ее структуру войдут семь центров.
«В их задачи войдет осуществление контроля и надзора за соблюдением некредитными финансовыми организациями (НФО) требований в сфере ПОД/ФТ и валютного законодательства на кросс-территориальной основе», – сказано в сообщении.
За соблюдением законодательства в сфере валютного контроля, а также противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма будет следить центральный аппарат службы. Другой центр, расположенный в Ярославле, будет осуществлять надзор над некредитными финансовыми организациями (НФО) в Центральном федеральном округе. Еще один центр в Нижнем Новгороде возьмет на себя контроль за всеми НФО вне зависимости от их расположения.
Руководителем новой службы станет Богдан Шабля. На данный момент он возглавляет департамент финмониторинга и валютного контроля, который упразднят с 28 декабря 2024 г.
С 27 мая Банк России также начал мониторить импортозамещение в банках и НФО. Они должны соблюдать планы перехода на отечественное программное обеспечение, радиоэлектронную продукцию и телекоммуникационное оборудование. Переход обусловлен приказом президента, согласно которому с 1 января 2025 г. объекты критической информационной инфраструктуры должны работать только на отечественном ПО.