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ЦБ начнет активно мониторить импортозамещение в банках

Кредитные организации должны перейти на отечественные решения до 1 января 2025 года
Наталья Заруцкая
Евгений Разумный / Ведомости

Банк России с 27 мая начнет проверять, как банки и некредитные финансовые организации соблюдают планы перехода на отечественные программное обеспечение, радиоэлектронную продукцию, телекоммуникационное оборудование и укладываются ли они в установленные сроки. Об этом говорится в сообщении регулятора от 17 мая. Такой переход обусловлен указом президента, согласно которому с 1 января 2025 г. объекты критической информационной инфраструктуры, которыми владеют, в частности, банки, операторы связи, госорганы и т. д., должны будут работать только на отечественном ПО.

Для выполнения поставленной задачи в срок ЦБ выпустил указания для банков и НКО, которые обладают значимыми объектами критической информационной инфраструктуры. К последним в данном случае относятся, например, автоматизированная банковская система, процессинговое ПО, технические решения для дистанционного банковского обслуживания физических и юридических лиц и проч.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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