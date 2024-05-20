ЦБ начнет активно мониторить импортозамещение в банках

ЦБ начнет активно мониторить импортозамещение в банкахКредитные организации должны перейти на отечественные решения до 1 января 2025 года
Банк России с 27 мая начнет проверять, как банки и некредитные финансовые организации соблюдают планы перехода на отечественные программное обеспечение, радиоэлектронную продукцию, телекоммуникационное оборудование и укладываются ли они в установленные сроки. Об этом говорится в сообщении регулятора от 17 мая. Такой переход обусловлен указом президента, согласно которому с 1 января 2025 г. объекты критической информационной инфраструктуры, которыми владеют, в частности, банки, операторы связи, госорганы и т. д., должны будут работать только на отечественном ПО.
Для выполнения поставленной задачи в срок ЦБ выпустил указания для банков и НКО, которые обладают значимыми объектами критической информационной инфраструктуры. К последним в данном случае относятся, например, автоматизированная банковская система, процессинговое ПО, технические решения для дистанционного банковского обслуживания физических и юридических лиц и проч.