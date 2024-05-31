ЦБ Индии переместил 100 тонн золота из Британии в свои хранилища
Резервный банк Индии (RBI) перевел чуть более 100 тонн золота из Великобритании в свои хранилища в стране, что является первым случаем, по крайней мере, начиная с 1991 г., когда драгоценный металл в таком масштабе был добавлен к местным запасам. Об этом сообщает The Times of India.
Аналогичное количество золота может быть доставлено в страну снова в ближайшие месяцы, перемещение уже согласовано.
По данным на конец марта, у RBI было 822,1 т золота, из которых 413,8 т находились за границей. Индия традиционно хранила свои золотые запасы в Лондоне со времен, предшествовавших обретению независимости. RBI начал покупать золото несколько лет назад и решил провести ревизию того, где оно хранится. Поскольку запасы за рубежом росли, было решено перевезти часть золота в Индию.
Перемещение 100 т золот было масштабным логистическим мероприятием, потребовавшим месяцев планирования и тесной координации между министерством финансов, RBI и несколькими другими подразделениями правительства и местными властями. Для перевозки такого количества золота также потребовался специальный самолет.
Перемещение золота также поможет RBI сэкономить часть расходов на хранение, выплачиваемых банку Англии, хотя сумма незначительна. Внутри страны золото хранится в хранилищах старого офисного здания RBI на Mint Road в Мумбаи, а также в Нагпуре.