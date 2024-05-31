ЦБ Индии переместил 100 тонн золота из Британии в свои хранилища

По данным на конец марта, у RBI было 822,1 т золота, из которых 413,8 т находились за границей. Индия традиционно хранила свои золотые запасы в Лондоне со времен, предшествовавших обретению независимости. RBI начал покупать золото несколько лет назад и решил провести ревизию того, где оно хранится. Поскольку запасы за рубежом росли, было решено перевезти часть золота в Индию.