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ЦБ Индии переместил 100 тонн золота из Британии в свои хранилища

Ведомости

Резервный банк Индии (RBI) перевел чуть более 100 тонн золота из Великобритании в свои хранилища в стране, что является первым случаем, по крайней мере, начиная с 1991 г., когда драгоценный металл в таком масштабе был добавлен к местным запасам. Об этом сообщает The Times of India.

Аналогичное количество золота может быть доставлено в страну снова в ближайшие месяцы, перемещение уже согласовано.

По данным на конец марта, у RBI было 822,1 т золота, из которых 413,8 т находились за границей. Индия традиционно хранила свои золотые запасы в Лондоне со времен, предшествовавших обретению независимости. RBI начал покупать золото несколько лет назад и решил провести ревизию того, где оно хранится. Поскольку запасы за рубежом росли, было решено перевезти часть золота в Индию.

Перемещение 100 т золот было масштабным логистическим мероприятием, потребовавшим месяцев планирования и тесной координации между министерством финансов, RBI и несколькими другими подразделениями правительства и местными властями. Для перевозки такого количества золота также потребовался специальный самолет.

Перемещение золота также поможет RBI сэкономить часть расходов на хранение, выплачиваемых банку Англии, хотя сумма незначительна. Внутри страны золото хранится в хранилищах старого офисного здания RBI на Mint Road в Мумбаи, а также в Нагпуре.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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