Семь китайских банков начали принимать платежи из РФ
Шесть региональных китайских банков начали напрямую работать с Россией, прием транзакций в национальных валютах также возобновил Bank of China. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в бизнес-сообществе.
С российским бизнесом начали работать небольшие банки, у которых нет международного бизнеса с недружественными РФ странами и, соответственно, нет опасений попасть под вторичные санкции.
При этом источники отмечают, что комиссия у маленьких кредитных организаций выше, чем у крупных игроков. Кроме того, не все китайские поставщики согласны открывать счета в банках на севере страны. Последняя проблема решаема через экспортных агентов из КНР.
19 июня сообщалось, что с 1 января по 1 июня 2024 г. межбанковское кредитование со стороны трех крупнейших дочерних компаний китайских финансовых организаций выросло в среднем на 58%. В мае «Бэнк оф Чайна» («дочка» Bank of China) сократил портфель межбанковских кредитов на 27%. С начала 2024 г. он вырос на 66% и достиг 223 млрд руб. Объем межбанковского кредитования «Чайна констракшн банк» («дочка» China Construction Bank) в мае увеличился на 7% и составил 64 млрд руб. С начала текущего года этот показатель вырос более чем вдвое – на 112%. Банк «Айсибиси» («дочка» Industrial and Commercial Bank of China Limited) за май увеличил объем межбанковских кредитов на 117%, он достиг 88 млрд руб. С начала 2024 г. показатель уменьшился на 3%.
7 февраля источники «Ведомостей» сообщили, что китайский Zhejiang Chouzhou Commercial Bank остановил все расчеты с Россией. Банк является основным для российских импортеров. Менеджеры банка уведомили клиентов о прекращении отношений с любыми российскими или белорусскими организациями неделей ранее, уточнили собеседники «Ведомостей». В Кремле отметили, что правительство России начало работу над проблемой взаиморасчетов с Китаем.
21 февраля Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China перестали принимать платежи из российских кредитных организаций, попавших под санкции.