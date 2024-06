Семь китайских банков начали принимать платежи из РФ

19 июня сообщалось, что с 1 января по 1 июня 2024 г. межбанковское кредитование со стороны трех крупнейших дочерних компаний китайских финансовых организаций выросло в среднем на 58%. В мае «Бэнк оф Чайна» («дочка» Bank of China) сократил портфель межбанковских кредитов на 27%. С начала 2024 г. он вырос на 66% и достиг 223 млрд руб. Объем межбанковского кредитования «Чайна констракшн банк» («дочка» China Construction Bank) в мае увеличился на 7% и составил 64 млрд руб. С начала текущего года этот показатель вырос более чем вдвое – на 112%. Банк «Айсибиси» («дочка» Industrial and Commercial Bank of China Limited) за май увеличил объем межбанковских кредитов на 117%, он достиг 88 млрд руб. С начала 2024 г. показатель уменьшился на 3%.