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Семь китайских банков начали принимать платежи из РФ

Ведомости

Шесть региональных китайских банков начали напрямую работать с Россией, прием транзакций в национальных валютах также возобновил Bank of China. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в бизнес-сообществе.

С российским бизнесом начали работать небольшие банки, у которых нет международного бизнеса с недружественными РФ странами и, соответственно, нет опасений попасть под вторичные санкции.

При этом источники отмечают, что комиссия у маленьких кредитных организаций выше, чем у крупных игроков. Кроме того, не все китайские поставщики согласны открывать счета в банках на севере страны. Последняя проблема решаема через экспортных агентов из КНР.

19 июня сообщалось, что с 1 января по 1 июня 2024 г. межбанковское кредитование со стороны трех крупнейших дочерних компаний китайских финансовых организаций выросло в среднем на 58%. В мае «Бэнк оф Чайна» («дочка» Bank of China) сократил портфель межбанковских кредитов на 27%. С начала 2024 г. он вырос на 66% и достиг 223 млрд руб. Объем межбанковского кредитования «Чайна констракшн банк» («дочка» China Construction Bank) в мае увеличился на 7% и составил 64 млрд руб. С начала текущего года этот показатель вырос более чем вдвое – на 112%. Банк «Айсибиси» («дочка» Industrial and Commercial Bank of China Limited) за май увеличил объем межбанковских кредитов на 117%, он достиг 88 млрд руб. С начала 2024 г. показатель уменьшился на 3%.

7 февраля источники «Ведомостей» сообщили, что китайский Zhejiang Chouzhou Commercial Bank остановил все расчеты с Россией. Банк является основным для российских импортеров. Менеджеры банка уведомили клиентов о прекращении отношений с любыми российскими или белорусскими организациями неделей ранее, уточнили собеседники «Ведомостей». В Кремле отметили, что правительство России начало работу над проблемой взаиморасчетов с Китаем.

21 февраля Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China перестали принимать платежи из российских кредитных организаций, попавших под санкции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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