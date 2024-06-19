Китайские банки в 1,5 раза нарастили межбанковское кредитование в России
С 1 января по 1 июня 2024 г. межбанковское кредитование со стороны трех крупнейших дочерних компаний китайских финансовых организаций выросло в среднем на 58%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные отчетности компаний.
В мае этого года Бэнк оф Чайна («дочка» Bank of China) сократил портфель межбанковских кредитов на 27%. С начала 2024 г. он вырос на 66% и достиг 223 млрд руб. Объем межбанковского кредитования Чайна Констракшн Банк («дочка» China Construction Bank) в мае увеличился на 7% и составил 64 млрд руб. С начала текущего года этот показатель вырос более чем вдвое – на 112%. Банк АйСиБиСи («дочка» Industrial and Commercial Bank of China Limited) за май увеличил объем межбанковских кредитов на 117%, он достиг 88 млрд руб. С начала 2024 г. показатель уменьшился на 3%.
21 февраля Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China перестали принимать платежи из российских кредитных организаций, попавших под санкции, сообщали «Известия» со ссылкой на генерального директора АО «Первая Группа» Алексея Порошина. Представители банка заявляли, что без ограничений принимают платежи от российских компаний. Несмотря на информацию в СМИ, расчеты по-прежнему ведутся в рублях и юанях
7 февраля источники «Ведомостей» сообщили, что китайский Zhejiang Chouzhou Commercial Bank остановил все расчеты с Россией. Банк является основным для российских импортеров. Менеджеры банка уведомили клиентов о прекращении отношений с любыми российскими или белорусскими организациями неделей ранее, уточнили собеседники «Ведомостей». В Кремле отметили, что правительство России начало работу над проблемой взаиморасчетов с Китаем.