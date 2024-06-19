Газета
Телеграм
Подкаст
/ Финансы

Китайские банки в 1,5 раза нарастили межбанковское кредитование в России

Ведомости

С 1 января по 1 июня 2024 г. межбанковское кредитование со стороны трех крупнейших дочерних компаний китайских финансовых организаций выросло в среднем на 58%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные отчетности компаний.

В мае этого года Бэнк оф Чайна («дочка» Bank of China) сократил портфель межбанковских кредитов на 27%. С начала 2024 г. он вырос на 66% и достиг 223 млрд руб. Объем межбанковского кредитования Чайна Констракшн Банк («дочка» China Construction Bank) в мае увеличился на 7% и составил 64 млрд руб. С начала текущего года этот показатель вырос более чем вдвое – на 112%. Банк АйСиБиСи («дочка» Industrial and Commercial Bank of China Limited) за май увеличил объем межбанковских кредитов на 117%, он достиг 88 млрд руб. С начала 2024 г. показатель уменьшился на 3%.

21 февраля Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China перестали принимать платежи из российских кредитных организаций, попавших под санкции, сообщали «Известия» со ссылкой на генерального директора АО «Первая Группа» Алексея Порошина. Представители банка заявляли, что без ограничений принимают платежи от российских компаний. Несмотря на информацию в СМИ, расчеты по-прежнему ведутся в рублях и юанях

7 февраля источники «Ведомостей» сообщили, что китайский Zhejiang Chouzhou Commercial Bank остановил все расчеты с Россией. Банк является основным для российских импортеров. Менеджеры банка уведомили клиентов о прекращении отношений с любыми российскими или белорусскими организациями неделей ранее, уточнили собеседники «Ведомостей». В Кремле отметили, что правительство России начало работу над проблемой взаиморасчетов с Китаем.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных