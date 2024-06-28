«Сбер», Альфа-банк и Т-банк планируют создать единый QR-код

Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в ходе ежегодной встречи руководства регулятора с кредитными организациями в марте говорила, что Банк России планирует в 2024 г. запустить пилот оплаты с помощью универсального QR-кода при расчете за товары и услуги.