«Сбер», Альфа-банк и Т-банк планируют создать единый QR-код
«Сбер», Альфа-банк и Т-банк объединились в консорциум для создания единого QR-кода для оплаты покупок в магазинах. Об этом пишут «Известия».
«Человек в магазине сможет отсканировать код, который перебросит его на страницу оплаты. Там покупатель сможет выбрать способ платежа: Pay-сервис, систему быстрых платежей или, например, цифровой рубль», – говорится в материале.
Предполагается, что для страницы оплаты будет использоваться домен multiqr.ru. Все транзакции будут обрабатываться через расчетный банк консорциума, но какой из банков будет выполнять такую функцию, неизвестно.
Вице-президент Т-банка Сергей Хромов заявил, что объединение банков является устойчивым трендом, основной целью которого является удобство клиентов. «Единый QR-код – это один из вариантов взаимовыгодного сотрудничества всего сектора», – уточнил он.
Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в ходе ежегодной встречи руководства регулятора с кредитными организациями в марте говорила, что Банк России планирует в 2024 г. запустить пилот оплаты с помощью универсального QR-кода при расчете за товары и услуги.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина тогда заявила, что большинство крупных банков поддержали введение единого QR-кода для оплаты покупок.
При этом председатель правления Сбербанка Герман Греф критиковал идею единого QR-кода. По его словам, появление такого решения на базе системы быстрых платежей (СБП) – самое негативное решение ЦБ, которое убьет стимул к инновациям у «Сбера». Греф предложил развивать эту технологию через собственный сервис «Плати QR» (к платформе подключены многие крупные банки).