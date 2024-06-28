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«Сбер», Альфа-банк и Т-банк планируют создать единый QR-код

Ведомости

«Сбер», Альфа-банк и Т-банк объединились в консорциум для создания единого QR-кода для оплаты покупок в магазинах. Об этом пишут «Известия».

«Человек в магазине сможет отсканировать код, который перебросит его на страницу оплаты. Там покупатель сможет выбрать способ платежа: Pay-сервис, систему быстрых платежей или, например, цифровой рубль», – говорится в материале.

Предполагается, что для страницы оплаты будет использоваться домен multiqr.ru. Все транзакции будут обрабатываться через расчетный банк консорциума, но какой из банков будет выполнять такую функцию, неизвестно.

Вице-президент Т-банка Сергей Хромов заявил, что объединение банков является устойчивым трендом, основной целью которого является удобство клиентов. «Единый QR-код – это один из вариантов взаимовыгодного сотрудничества всего сектора», – уточнил он.

Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в ходе ежегодной встречи руководства регулятора с кредитными организациями в марте говорила, что Банк России планирует в 2024 г. запустить пилот оплаты с помощью универсального QR-кода при расчете за товары и услуги.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина тогда заявила, что большинство крупных банков поддержали введение единого QR-кода для оплаты покупок.

При этом председатель правления Сбербанка Герман Греф критиковал идею единого QR-кода. По его словам, появление такого решения на базе системы быстрых платежей (СБП) – самое негативное решение ЦБ, которое убьет стимул к инновациям у «Сбера». Греф предложил развивать эту технологию через собственный сервис «Плати QR» (к платформе подключены многие крупные банки).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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