Пользователи сообщили о сбоях в работе сервисов Альфа-банка
В работе приложения и сайта Альфа-банка произошли сбои, клиенты сталкиваются с проблемами при входе в сервисы и переводе средств. Это следует из данных портала DownDetector.
Порядка 38% жалоб поступают из Москвы и Московской области, 13% – из Санкт-Петербурга. О сбоях сообщают и в Нижегородской и Свердловской областях.
В представительстве кредитной организации сообщили «Ведомостям», что сбоя не было. «Все работает, как обычно. У части клиентов временно могло не получиться зайти из-за технических работ», – уточнили в банке.
22 апреля пользователи Альфа-банка также жаловались на проблемы в работе мобильного приложения и сайта. В пресс-службе банка заявляли, что проблемы могут быть связаны с техническими работами.