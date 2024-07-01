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Пользователи сообщили о сбоях в работе сервисов Альфа-банка

Ведомости

В работе приложения и сайта Альфа-банка произошли сбои, клиенты сталкиваются с проблемами при входе в сервисы и переводе средств. Это следует из данных портала DownDetector.

Порядка 38% жалоб поступают из Москвы и Московской области, 13% – из Санкт-Петербурга. О сбоях сообщают и в Нижегородской и Свердловской областях.

В представительстве кредитной организации сообщили «Ведомостям», что сбоя не было. «Все работает, как обычно. У части клиентов временно могло не получиться зайти из-за технических работ», – уточнили в банке.

22 апреля пользователи Альфа-банка также жаловались на проблемы в работе мобильного приложения и сайта. В пресс-службе банка заявляли, что проблемы могут быть связаны с техническими работами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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