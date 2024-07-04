Объем закупок госкомпаний у самозанятых в России достиг почти 4,5 млрд рублей

Самыми популярными среди госзакупок стали услуги по финансовому посредничеству и страхованию – 1,26 млрд руб. На втором месте идут услуги в сфере искусства и развлечений, на них было потрачено 0,31 млрд руб., далее идут научные и технические услуги (0,28 млрд руб.), рекламные и маркетинговые услуги (0,27 млрд руб.), а также строительные работы (0,26 млрд руб.).