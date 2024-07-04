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Объем закупок госкомпаний у самозанятых в России достиг почти 4,5 млрд рублей

Ведомости

Общий объем закупок государственных компаний России у самозанятых в первом полугодии 2024 г. достиг почти 4,5 млрд руб., показали данные АО «Корпорация МСП».

В годовом выражении рост составил 22%. По словам главы «Корпорации МСП» Александра Исаевича, самозанятые граждане России стали больше интересоваться участием в госзакупках, а число самозанятых – поставщиков выросло на 25% и превысило 5000.

Самыми популярными среди госзакупок стали услуги по финансовому посредничеству и страхованию – 1,26 млрд руб. На втором месте идут услуги в сфере искусства и развлечений, на них было потрачено 0,31 млрд руб., далее идут научные и технические услуги (0,28 млрд руб.), рекламные и маркетинговые услуги (0,27 млрд руб.), а также строительные работы (0,26 млрд руб.).

Согласно национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент России Владимир Путин, самозанятые граждане имеют право принимать участие в госзакупках по 223-ФЗ на тех же условиях, что и малый и средний бизнес, с 1 апреля 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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