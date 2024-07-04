Объем закупок госкомпаний у самозанятых в России достиг почти 4,5 млрд рублей
Общий объем закупок государственных компаний России у самозанятых в первом полугодии 2024 г. достиг почти 4,5 млрд руб., показали данные АО «Корпорация МСП».
В годовом выражении рост составил 22%. По словам главы «Корпорации МСП» Александра Исаевича, самозанятые граждане России стали больше интересоваться участием в госзакупках, а число самозанятых – поставщиков выросло на 25% и превысило 5000.
Самыми популярными среди госзакупок стали услуги по финансовому посредничеству и страхованию – 1,26 млрд руб. На втором месте идут услуги в сфере искусства и развлечений, на них было потрачено 0,31 млрд руб., далее идут научные и технические услуги (0,28 млрд руб.), рекламные и маркетинговые услуги (0,27 млрд руб.), а также строительные работы (0,26 млрд руб.).
Согласно национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент России Владимир Путин, самозанятые граждане имеют право принимать участие в госзакупках по 223-ФЗ на тех же условиях, что и малый и средний бизнес, с 1 апреля 2020 г.