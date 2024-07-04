ЦБ обсуждает возможность расчетов цифровым рублем с другими странами
Банк России прорабатывает с частью стран возможность тестирования расчетов с использованием цифрового рубля, сообщила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова, передает корреспондент «Ведомостей».
«Сейчас прорабатываем с несколькими странами порядок взаимодействия платформ национальных цифровых валют. Говорить о сроках запуска преждевременно, но хорошо, что мы вообще эту тему начали обсуждать и вывели ее в рабочее русло с рядом стран», – сказала она в кулуарах Финансового конгресса Банка России.
Скоробогатова уточнила, что сроки по пилотным проектам могут установить уже в следующем году.
Первый зампред рассказала журналистам, что Банк России расширит проект по пилотированию цифрового рубля с 1 сентября. По ее словам, сейчас пилотный проект запущен среди 12 банков, в очереди на испытание цифрового рубля находятся 19 банков. При этом на сайте регулятора указана 21 кредитная организация.
Цифровой рубль – это цифровая форма российской национальной валюты, которую ЦБ планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег. Один наличный рубль равен одному цифровому рублю. Цифровой рубль эмитирует ЦБ.