ЦБ обсуждает возможность расчетов цифровым рублем с другими странами

«Сейчас прорабатываем с несколькими странами порядок взаимодействия платформ национальных цифровых валют. Говорить о сроках запуска преждевременно, но хорошо, что мы вообще эту тему начали обсуждать и вывели ее в рабочее русло с рядом стран», – сказала она в кулуарах Финансового конгресса Банка России.