ФАС прекратила дело против Instasamka и Альфа-банка из-за рекламы
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России прекратила дело против ИП Дарьи Зотеевой (Instasamka) и Альфа-банка. Об этом свидетельствует информация в базе ведомства.
«Производство по делу <...> в отношении АО «Альфа-банк» <...>, ИП Зотеевой Д. Е. прекратить в связи с неподтверждением в ходе рассмотрения дела наличия фактов нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе», – говорится в карточке дела.
ФАС проверяла клип «Альфа-самка», опубликованный на YouTube-канале певицы в ноябре 2023 г., на предмет нарушения закона о рекламе по ч. 6 ст. 5 (недопущение использования в рекламе бранных слов, непристойных образов и т. д.), ч. 1 ст. 28 (содержание в рекламе наименования финансовой организации, оказывающей рекламируемые услуги). Дело было возбуждено в конце мая.
Ведомству показались спорными выражение «Да, я альфа-самка с картой Альфа-банка, я трачу без тормозов, у меня есть карта, с “Альфой” я богата, я трачу без тормозов», а также образ обращения с деньгами. Но комиссия пришла к выводу, что ролик отвечает всем требованиям рекламы, а также не содержит бранных слов и непристойных образов и выражений.