ФАС прекратила дело против Instasamka и Альфа-банка из-за рекламы

Ведомству показались спорными выражение «Да, я альфа-самка с картой Альфа-банка, я трачу без тормозов, у меня есть карта, с “Альфой” я богата, я трачу без тормозов», а также образ обращения с деньгами. Но комиссия пришла к выводу, что ролик отвечает всем требованиям рекламы, а также не содержит бранных слов и непристойных образов и выражений.