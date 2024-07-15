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ФАС прекратила дело против Instasamka и Альфа-банка из-за рекламы

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России прекратила дело против ИП Дарьи Зотеевой (Instasamka) и Альфа-банка. Об этом свидетельствует информация в базе ведомства. 

«Производство по делу <...> в отношении АО «Альфа-банк» <...>, ИП Зотеевой Д. Е. прекратить в связи с неподтверждением в ходе рассмотрения дела наличия фактов нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе», – говорится в карточке дела.

ФАС проверяла клип «Альфа-самка», опубликованный на YouTube-канале певицы в ноябре 2023 г., на предмет нарушения закона о рекламе по ч. 6 ст. 5 (недопущение использования в рекламе бранных слов, непристойных образов и т. д.), ч. 1 ст. 28 (содержание в рекламе наименования финансовой организации, оказывающей рекламируемые услуги). Дело было возбуждено в конце мая.

Ведомству показались спорными выражение «Да, я альфа-самка с картой Альфа-банка, я трачу без тормозов, у меня есть карта, с “Альфой” я богата, я трачу без тормозов», а также образ обращения с деньгами. Но комиссия пришла к выводу, что ролик отвечает всем требованиям рекламы, а также не содержит бранных слов и непристойных образов и выражений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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