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ВТБ планирует присоединение «Почта банка» в 2026 году

Ведомости

Банк ВТБ намерен присоединить «Почта банк» в 2026 г., сообщил президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин, его слова привела пресс-служба банка.

«В 2026 г. планируем присоединить “Почта банк”, сохранив сеть как она есть, в отделениях почты. Мы такое решение уже согласовали с ФАС (Федеральной антимонопольной службой). И это большая сеть, в том числе в малых городах, в сельской местности. Будет бренд ВТБ», – сказал он.

Костин добавил, что сейчас ВТБ заканчивает присоединение банка «Открытие», после этого последует Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), который имеет 80% рынка в Крыму.

«Это будет сделано в начале следующего года. То есть у нас будет серьезное расширение региональной сети, и, конечно, серьезное внимание будем уделять работе в регионах», – уточнил он.

О переговорах «Почты России» с ВТБ по передаче ему доли в «Почта банке» сообщалось в начале июля. 4 июля первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что кредитная организация изучает вопрос интеграции «Почта банка» в свою структуру. По его словам, это может случиться не ранее второй половины 2025 г.

В феврале этого года стало известно, что ВТБ отказался от планов ликвидации «ФК Открытие», как планировалось изначально. Вместо этого «Открытие» сначала присоединят к БМ-банку (его санирует ВТБ), затем уже к ВТБ – сам БМ-банк, говорил Пьянов в феврале.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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