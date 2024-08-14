ВТБ планирует присоединение «Почта банка» в 2026 году
«В 2026 г. планируем присоединить “Почта банк”, сохранив сеть как она есть, в отделениях почты. Мы такое решение уже согласовали с ФАС (Федеральной антимонопольной службой). И это большая сеть, в том числе в малых городах, в сельской местности. Будет бренд ВТБ», – сказал он.
Костин добавил, что сейчас ВТБ заканчивает присоединение банка «Открытие», после этого последует Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), который имеет 80% рынка в Крыму.
«Это будет сделано в начале следующего года. То есть у нас будет серьезное расширение региональной сети, и, конечно, серьезное внимание будем уделять работе в регионах», – уточнил он.
О переговорах «Почты России» с ВТБ по передаче ему доли в «Почта банке» сообщалось в начале июля. 4 июля первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что кредитная организация изучает вопрос интеграции «Почта банка» в свою структуру. По его словам, это может случиться не ранее второй половины 2025 г.
В феврале этого года стало известно, что ВТБ отказался от планов ликвидации «ФК Открытие», как планировалось изначально. Вместо этого «Открытие» сначала присоединят к БМ-банку (его санирует ВТБ), затем уже к ВТБ – сам БМ-банк, говорил Пьянов в феврале.