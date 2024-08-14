ВТБ планирует присоединение «Почта банка» в 2026 году

«В 2026 г. планируем присоединить “Почта банк”, сохранив сеть как она есть, в отделениях почты. Мы такое решение уже согласовали с ФАС (Федеральной антимонопольной службой). И это большая сеть, в том числе в малых городах, в сельской местности. Будет бренд ВТБ», – сказал он.