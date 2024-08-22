Газета
Телеграм
Подкаст
/ Финансы

«Известия»: кабмин поддержал усиление контроля ФАС за сделками крупных банков

Ведомости

В России могут обязать крупные финансовые организации согласовывать с ФАС покупку долей и активов любых конкурентов, независимо от их размера. Законопроект об этом одобрила правкомиссия, сообщают «Известия» со ссылкой на источник, близкий к правительству.

Инициативу подготовила ФАС. Изменения коснутся крупных банков, МФО, страховых и лизинговых компаний, стоимость активов которых превысит определенный уровень. Его определит правительство совместно с Центробанком. Сейчас он составляет 29 млрд руб. для банков, 8 млрд руб. – для лизинговых компаний, 3 млрд руб. – для микрофинансовых и 200 млн – для страховых.

Как пояснила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, таким образом ФАС хочет защитить более мелких игроков рынка и не допустить монополизации. Концентрация увеличивается и на банковском, и на страховом рынках, отметил независимый эксперт Андрей Бархота. Он обратил внимание, что сейчас решается судьба банков с участием иностранного капитала, включая Райффайзенбанк, «Юникредит» и Ситибанк.

ФАС предложила ввести дополнительный механизм контроля за экономической концентрацией на финансовых рынках еще в январе 2024 г. В пояснительной записке говорилось, что инициатива позволит повысить эффективность мер антимонопольного контроля, а также «защищенность прав и интересов остальных участников финансового рынка от возможных проявлений монополистической деятельности».

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных