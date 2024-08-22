«Известия»: кабмин поддержал усиление контроля ФАС за сделками крупных банков
В России могут обязать крупные финансовые организации согласовывать с ФАС покупку долей и активов любых конкурентов, независимо от их размера. Законопроект об этом одобрила правкомиссия, сообщают «Известия» со ссылкой на источник, близкий к правительству.
Инициативу подготовила ФАС. Изменения коснутся крупных банков, МФО, страховых и лизинговых компаний, стоимость активов которых превысит определенный уровень. Его определит правительство совместно с Центробанком. Сейчас он составляет 29 млрд руб. для банков, 8 млрд руб. – для лизинговых компаний, 3 млрд руб. – для микрофинансовых и 200 млн – для страховых.
Как пояснила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, таким образом ФАС хочет защитить более мелких игроков рынка и не допустить монополизации. Концентрация увеличивается и на банковском, и на страховом рынках, отметил независимый эксперт Андрей Бархота. Он обратил внимание, что сейчас решается судьба банков с участием иностранного капитала, включая Райффайзенбанк, «Юникредит» и Ситибанк.
ФАС предложила ввести дополнительный механизм контроля за экономической концентрацией на финансовых рынках еще в январе 2024 г. В пояснительной записке говорилось, что инициатива позволит повысить эффективность мер антимонопольного контроля, а также «защищенность прав и интересов остальных участников финансового рынка от возможных проявлений монополистической деятельности».