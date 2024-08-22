«Известия»: кабмин поддержал усиление контроля ФАС за сделками крупных банков

Как пояснила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, таким образом ФАС хочет защитить более мелких игроков рынка и не допустить монополизации. Концентрация увеличивается и на банковском, и на страховом рынках, отметил независимый эксперт Андрей Бархота. Он обратил внимание, что сейчас решается судьба банков с участием иностранного капитала, включая Райффайзенбанк, «Юникредит» и Ситибанк.