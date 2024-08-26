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Банки предупредили ЦБ и Минфин о рисках создания новых платежных игроков

Ведомости

Банки предупредили Центробанк, Минфин и председателя Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова о рисках создания новых платежных игроков. Соответствующие письма направил Национальный совет финансового рынка (НСФР), сообщает РБК.

Финансовые организации увидели риск в небанковских поставщиках платежных услуг (НППУ), которые смогут проводить платежи клиентов наравне с кредитными организациями. Получение писем подтвердили в ЦБ, а также председатель Аксаков. Последний сообщил, что в сентябре будет обсуждаться введение института НППУ. В Банке России добавили, что эту инициативу поддержали большинство поставщиков платежных услуг.

Закон о небанковских поставщиках платежных услуг был внесен в Госдуму в июле этого года. Проект предполагает установить основы регулирования НППУ. Соответствующие поставщики платежных услуг смогут инициировать переводы средств только после включения сведений о них в реестр ЦБ.

В качестве основных условий включения НППУ в реестр регулятора предлагается выделить соответствие квалификационным требованиям, а также требованиям к деловой репутации и финансовому состоянию. Кроме того, НППУ не должны нарушать законодательство в области противодействия отмыванию доходов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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