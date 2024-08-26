Банки предупредили ЦБ и Минфин о рисках создания новых платежных игроков
Финансовые организации увидели риск в небанковских поставщиках платежных услуг (НППУ), которые смогут проводить платежи клиентов наравне с кредитными организациями. Получение писем подтвердили в ЦБ, а также председатель Аксаков. Последний сообщил, что в сентябре будет обсуждаться введение института НППУ. В Банке России добавили, что эту инициативу поддержали большинство поставщиков платежных услуг.
Закон о небанковских поставщиках платежных услуг был внесен в Госдуму в июле этого года. Проект предполагает установить основы регулирования НППУ. Соответствующие поставщики платежных услуг смогут инициировать переводы средств только после включения сведений о них в реестр ЦБ.
В качестве основных условий включения НППУ в реестр регулятора предлагается выделить соответствие квалификационным требованиям, а также требованиям к деловой репутации и финансовому состоянию. Кроме того, НППУ не должны нарушать законодательство в области противодействия отмыванию доходов.