Банки предупредили ЦБ и Минфин о рисках создания новых платежных игроков

Финансовые организации увидели риск в небанковских поставщиках платежных услуг (НППУ), которые смогут проводить платежи клиентов наравне с кредитными организациями. Получение писем подтвердили в ЦБ, а также председатель Аксаков. Последний сообщил, что в сентябре будет обсуждаться введение института НППУ. В Банке России добавили, что эту инициативу поддержали большинство поставщиков платежных услуг.