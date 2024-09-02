FT: пересмотр британского налогового режима может привести к бегству инвесторов
Руководители частных инвестиционных компаний предупредили, что радикальные меры по пересмотру британского налогового режима на прирост капитала могут сыграть решающую роль в массовом бегстве лиц, совершающих сделки, из Великобритании. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на представителей отрасли.
Как отмечает издание, выступление премьер-министра Кира Стармера 27 августа, в котором он предупредил, что те, у кого «самые широкие плечи, должны нести более тяжелое бремя», вызвало панику среди участников британской сферы прямых инвестиций. Лейбористская партия, которая сейчас находится у власти, заявляла о планах по повышению налога на перенесенные проценты.
«Если правительство предпримет что-то действительно серьезное (в бюджете на следующий месяц), то это станет переломным моментом, когда люди ускорят планы по уходу», – сообщил источник издания.
Отмечается, что руководители компаний, занимающихся прямыми инвестициями, уже давно пользуются преимуществами соглашения, согласно которому накопленные проценты облагаются налогом на прирост капитала по ставке 28%, а не по самой высокой ставке подоходного налога, которая составляет 45% плюс страхование. Как сообщает FT со ссылкой на раннее заявление британского минфина, правительству требуется закрыть «финансовую дыру» в 22 млрд фунтов, тогда как решение о пересмотре налога может пошатнуть статус Лондона как глобального центра инвестиций за пределами США.
4 июля на парламентских выборах в Великобритании Лейбористская партия получила большинство в палате общин, она сформировала новое правительство. Лейбористы получили 412 мандатов, у них прибавилось 211 кресел. Второе место заняли тори со 121 мандатом (сокращение на 250 мест), на третьем месте – либеральные демократы с 71 мандатом (прибавилось 63 кресла).