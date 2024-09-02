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FT: пересмотр британского налогового режима может привести к бегству инвесторов

Ведомости

Руководители частных инвестиционных компаний предупредили, что радикальные меры по пересмотру британского налогового режима на прирост капитала могут сыграть решающую роль в массовом бегстве лиц, совершающих сделки, из Великобритании. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на представителей отрасли.

Как отмечает издание, выступление премьер-министра Кира Стармера 27 августа, в котором он предупредил, что те, у кого «самые широкие плечи, должны нести более тяжелое бремя», вызвало панику среди участников британской сферы прямых инвестиций. Лейбористская партия, которая сейчас находится у власти, заявляла о планах по повышению налога на перенесенные проценты.

«Если правительство предпримет что-то действительно серьезное (в бюджете на следующий месяц), то это станет переломным моментом, когда люди ускорят планы по уходу», – сообщил источник издания.

Отмечается, что руководители компаний, занимающихся прямыми инвестициями, уже давно пользуются преимуществами соглашения, согласно которому накопленные проценты облагаются налогом на прирост капитала по ставке 28%, а не по самой высокой ставке подоходного налога, которая составляет 45% плюс страхование. Как сообщает FT со ссылкой на раннее заявление британского минфина, правительству требуется закрыть «финансовую дыру» в 22 млрд фунтов, тогда как решение о пересмотре налога может пошатнуть статус Лондона как глобального центра инвестиций за пределами США.

4 июля на парламентских выборах в Великобритании Лейбористская партия получила большинство в палате общин, она сформировала новое правительство. Лейбористы получили 412 мандатов, у них прибавилось 211 кресел. Второе место заняли тори со 121 мандатом (сокращение на 250 мест), на третьем месте – либеральные демократы с 71 мандатом (прибавилось 63 кресла).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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