FT: пересмотр британского налогового режима может привести к бегству инвесторов

Отмечается, что руководители компаний, занимающихся прямыми инвестициями, уже давно пользуются преимуществами соглашения, согласно которому накопленные проценты облагаются налогом на прирост капитала по ставке 28%, а не по самой высокой ставке подоходного налога, которая составляет 45% плюс страхование. Как сообщает FT со ссылкой на раннее заявление британского минфина, правительству требуется закрыть «финансовую дыру» в 22 млрд фунтов, тогда как решение о пересмотре налога может пошатнуть статус Лондона как глобального центра инвестиций за пределами США.