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Акционеры «Северстали» одобрили дивиденды в 31,06 рубля на акцию

Ведомости

Общим собранием акционеров «Северстали» было вынесено решение выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2024 г. в размере 31,06 руб. на 1 обыкновенную именную акцию. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

«Определить 10 сентября 2024 г. в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам первого полугодия 2024 г.», – также сообщается в отчете по итогам собрания акционеров.

В феврале совет директоров «Северстали» рекомендовал дивиденды за 2023 г. в размере 191,51 руб. на акцию. При этом годовую прибыль, не направленную на выплату дивидендов по результатам 2023 г., рекомендовал не распределять.

Чистая прибыль «Северстали» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2023 г. увеличилась на 79% г/г до 193,87 млрд руб. Показатель EBITDA прибавил 22% и вырос до 262,23 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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