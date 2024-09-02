Акционеры «Северстали» одобрили дивиденды в 31,06 рубля на акцию
Общим собранием акционеров «Северстали» было вынесено решение выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2024 г. в размере 31,06 руб. на 1 обыкновенную именную акцию. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
«Определить 10 сентября 2024 г. в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам первого полугодия 2024 г.», – также сообщается в отчете по итогам собрания акционеров.
В феврале совет директоров «Северстали» рекомендовал дивиденды за 2023 г. в размере 191,51 руб. на акцию. При этом годовую прибыль, не направленную на выплату дивидендов по результатам 2023 г., рекомендовал не распределять.
Чистая прибыль «Северстали» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2023 г. увеличилась на 79% г/г до 193,87 млрд руб. Показатель EBITDA прибавил 22% и вырос до 262,23 млрд руб.