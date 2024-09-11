Европейский суд отклонил иск НРД с требованием снять санкции

НРД – крупнейший в России депозитарий ценных бумаг. Евросоюз ввел против него блокирующие санкции 3 июня 2022 г. На следующий день НРД признал чрезвычайной ситуацию при ведении депозитарной и банковской деятельности в связи с включением в санкционный список ЕС.