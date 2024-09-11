Европейский суд отклонил иск НРД с требованием снять санкции
Европейский суд юстиции в Люксембурге отклонил иск Национального расчетного депозитария (НРД) с требованием снять санкции Евросоюза, сообщает ТАСС.
«Суд отклонил иск и постановил, что Национальный расчетный депозитарий должен оплатить свои расходы и расходы Совета ЕС», – передает агентство слова судьи.
Национальный расчетный депозитарий подал иск с требованием отменить санкции ЕС в августе 2022 г. В качестве цели иска указывалось намерение доказать неправомерность и необоснованность включения НРД в санкционные списки, в результате чего пострадали российские и иностранные инвесторы.
НРД – крупнейший в России депозитарий ценных бумаг. Евросоюз ввел против него блокирующие санкции 3 июня 2022 г. На следующий день НРД признал чрезвычайной ситуацию при ведении депозитарной и банковской деятельности в связи с включением в санкционный список ЕС.