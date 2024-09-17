ФНС начала рассылать уведомления об уплате налога на вклады
В уведомлении указываются банки, где открыты вклады, сумма начисленных процентов, облагаемая налогом часть этой суммы и итоговый размер выплаты. Представитель Минфина пояснил РБК, что сумма налога на вклад к уплате начисляется по итогам года, когда ФНС определяет значения по каждому налогоплательщику и направляет уведомления.
Отмечается, что по итогам 2023 г. НДФЛ, затрагивающий вклады, выплачивается впервые. Сам налог действует в России с 2021 г., но срок его уплаты сдвигался. Оплату нужно произвести до 1 декабря 2024 г.
Налог взимается только с части процентных доходов по вкладам. Необлагаемая база зависит от ключевой ставки Банка России. Для расчета максимальная ставка за год умножается на 1 млн руб. В 2023 г. она составляла 15%, а значит, клиентам с доходом, не превышающим 150 000 руб. по всем имеющимся вкладам, не нужно будет платить налог. В ином случае с превышения уплачивается 13 или 15% в зависимости от доходов налогоплательщика.