ФНС начала рассылать уведомления об уплате налога на вклады

Налог взимается только с части процентных доходов по вкладам. Необлагаемая база зависит от ключевой ставки Банка России. Для расчета максимальная ставка за год умножается на 1 млн руб. В 2023 г. она составляла 15%, а значит, клиентам с доходом, не превышающим 150 000 руб. по всем имеющимся вкладам, не нужно будет платить налог. В ином случае с превышения уплачивается 13 или 15% в зависимости от доходов налогоплательщика.