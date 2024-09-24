Путин: рост инвестиций в РФ указывает на понимание надежности вложений в стране
Активный рост частных инвестиций в России указывает на понимание инвесторами того, что деньги надежнее вкладывать внутри страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителем Сбербанка Германом Грефом.
«Видимо, приходит осознание того, я имею в виду частные инвестиции, рост частных инвестиций, что лучше все заносить в дом. Ситуация, которая сложилась за последние годы, об этом как раз и говорит», – отметил глава государства.
Греф сообщил о росте инвестиций. По его словам, за первое полугодие 2024 г. было выдано около 1 трлн руб. инвестиционных кредитов. Объем инвестиционных сделок примерно на 25% выше, чем в аналогичный период прошлого года.
Чистая прибыль Сбербанка за первые шесть месяцев 2024 г. достигла 816,1 млрд руб. и выросла на 10,7% год к году, а возврат на капитал (ROE) составил 25%, следует из отчетности по МСФО. Во II квартале банк заработал 418,7 млрд руб. при ROE 25,9%, нарастив прибыль на 10,1% и на 2,6% превысив ожидания консенсус-прогноза аналитиков.