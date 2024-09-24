Путин: рост инвестиций в РФ указывает на понимание надежности вложений в стране

Чистая прибыль Сбербанка за первые шесть месяцев 2024 г. достигла 816,1 млрд руб. и выросла на 10,7% год к году, а возврат на капитал (ROE) составил 25%, следует из отчетности по МСФО. Во II квартале банк заработал 418,7 млрд руб. при ROE 25,9%, нарастив прибыль на 10,1% и на 2,6% превысив ожидания консенсус-прогноза аналитиков.