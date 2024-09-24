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Путин: рост инвестиций в РФ указывает на понимание надежности вложений в стране

Ведомости

Активный рост частных инвестиций в России указывает на понимание инвесторами того, что деньги надежнее вкладывать внутри страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителем Сбербанка Германом Грефом.

«Видимо, приходит осознание того, я имею в виду частные инвестиции, рост частных инвестиций, что лучше все заносить в дом. Ситуация, которая сложилась за последние годы, об этом как раз и говорит», – отметил глава государства.

Греф сообщил о росте инвестиций. По его словам, за первое полугодие 2024 г. было выдано около 1 трлн руб. инвестиционных кредитов. Объем инвестиционных сделок примерно на 25% выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Чистая прибыль Сбербанка за первые шесть месяцев 2024 г. достигла 816,1 млрд руб. и выросла на 10,7% год к году, а возврат на капитал (ROE) составил 25%, следует из отчетности по МСФО. Во II квартале банк заработал 418,7 млрд руб. при ROE 25,9%, нарастив прибыль на 10,1% и на 2,6% превысив ожидания консенсус-прогноза аналитиков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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