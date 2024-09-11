Российский венчурный рынок в первом полугодии вырос на 31%Средний объем инвестиции увеличился, хотя количество сделок сокращается
Российский венчурный рынок продолжает восстанавливаться: объем российских инвестиций за первое полугодие 2024 г. вырос на 31% до $46 млн. В январе – июне 2023 г. суммарные инвестиции достигали лишь $35 млн. Эти данные приведены в исследовании аналитической компании Dsight «Венчурная Евразия», организованного при поддержке Б1 и Nextons (есть в распоряжении «Ведомостей»).
Объем рынка вырос за счет увеличения среднего чека инвестиций до $600 000, это более чем на 30% больше, чем в первом полугодии 2023 г. При этом количество сделок, напротив, снизилось на 6% – с 79 за январь-июнь 2023 г. до 74 за аналогичный период 2024 г.
Но в общем объеме аналитики не учитывали крупнейшую сделку за этот период: киберспортивный клуб True Gamers привлек $45 млн от саудовского предпринимателя Навафа Альбишри. Кроме того, эксперты Dsight уточняют, что фактический объем инвестиций в России крупнее: значительное число сделок остается нераскрытым из-за повышенного риска санкций.
Партнер инвестиционной компании Kama Flow Павел Охонин подтверждает, что значительная часть соглашений является непубличной, поэтому оценить реальную картину по количеству и объему сделок на рынке прямых инвестиций в технологические компании «довольно сложно». Увеличение средней суммы сделки он связывает с активностью инвестиционных площадок, брокеров и управляющих компаний, объединяющих мелких частных инвесторов в единый пул, который в конечном итоге становится акционером целевой компании.
Приход частных инвесторов
По данным отчета Dsight, за первое полугодие 2024 г. на российском венчурном рынке появилось шесть новых фондов и инвестиционных площадок.
Самыми активными, как и в 2023 г., были частные инвесторы: они обеспечили 45% сделок и 48% из всего объема вложений за 1 полугодие. Чаще всего – в 57% случаев – они инвестируют в посевные стадии. Большую часть инвестиций в поздние стадии обеспечили тоже бизнес-ангелы. Так частные инвесторы диверсифицируют свой портфель, вкладываясь маленькими чеками (в среднем $300 000) в совсем молодые проекты и крупными чеками (в среднем $1,9 млн) в зрелые компании, говорится в исследовании.
По мнению партнера группы Б1 Антона Устименко, высокие риски способствуют концентрации сделок на ранних стадиях и в рамках ангельских клубов. По его словам, с 2022 г. частный инвестор становится заметным игроком на венчурном, IPO- и pre-IPO-рынках, что также стимулирует эксперименты с инструментами типа ЦФА и краудфандинга. Розничные инвесторы появились на рынке венчурных инвестиций в 2023-2024 гг., подтверждает Охонин. Он связывает это с сокращением доступных финансовых продуктов, а также с успешными IPO ряда технологических компаний.
Раньше у частных инвесторов было больше возможностей диверсифицировать свой портфель, соглашается управляющий директор Softline Venture Partners Елена Волотовская. В первую очередь исчезла возможность инвестировать за рубежом, отмечает она. «И хотя доступ к западным активам теперь ограничен, сейчас инвесторы аллоцируют свои капиталы на отечественном рынке, где увеличилось количество инвестиционных продуктов для вложений в компании на разных стадиях», — говорит она.
Бизнес-ангелы более гибкие, чем фонды, а сейчас у них появилось больше инструментов для вложений в стартапы: краудинвестинг, ЦФА стартапов, синдицированные сделки, инвестплощадки, отмечают аналитики Dsight.
«Этот ажиотаж затем распространился на рынок частных инвестиций, чему способствовал активный маркетинг со стороны брокеров. Мы относимся к этому тренду с осторожностью. Считаем, что сделки с непубличными компаниями на ранних стадиях развития подвержены высокому риску. Поэтому крайне важно, чтобы ведущими инвесторами в таких сделках выступали профессиональные фонды, способные комплексно оценивать такие инвестиции», – предостерегает Охонин.
Ажиотаж в сфере M&A
Dsight также выделяет еще один тренд на рынке венчурных инвестиций – покупку стартапов крупными ИТ-компаниями. Так, количество M&A сделок в первом полугодии увеличилось на 79%. В 80% случаев корпорации приобретали контрольный пакет и выбирали малые технологические компании из сфер B2B software, AI, fintech, edtech. Аналитики Dsight связывают этот тренд в том числе с необходимостью импортозамещения ушедших из России зарубежных продуктов.
В Kama Flow тоже наблюдают возросшую активность стратегических покупателей на рынке M&A. Охонин объясняет тренд несколькими факторами. По его словам, в стране существенно накопилась ликвидность, в частности, после IPO некоторых крупных технологических компаний. «Стратегия неорганического роста может быть жизненно необходимой для публичных компаний. Хорошим примером являются Softline, Astra, которые анонсировали курс на M&A», – объясняет эксперт.
Тренд также связан с тем, что крупные компании решили выходить на новые рынки. Один из способов быстро занять нишу – это приобретение уже действующих игроков, говорит Охонин. Кроме того, некоторые IT-интеграторы, которые исторически продавали чужие решения, сейчас начинают развивать внутри себя вендорские подразделения и собственные продукты, в том числе за счет приобретения других продуктовых компаний, заключил партнер Kama Flow.
Волотовская добавляет, что рост M&A активности происходит также за счет подготовки pre-IPO-раундов. «Зрелым компаниям важно за определенный период добраться до необходимых результатов и быть готовыми к публичному размещению, здесь их позиции, долю рынка и стоимость могут усилить слияния и поглощения», – поясняет она.
Среди отраслей для инвестиций стали популярны нейросети и ИИ, говорится в исследовании. Основатель Dsight Арсений Даббах объясняет популярность ИИ «текущим хайпом». По его словам, технология очень впечатлила потребителей, а теперь ее пытаются применять на практике и ищут экономические эффекты. В Kama Flow популярными отраслями для инвестиций считают в первую очередь ПО для бизнеса, особенно в сегменте крупных компаний – для импортозамещения ушедших продуктов. Также инвесторов привлекает medtech. «Это интересный большой рынок, цифровая трансформация которого активно поддерживается государством», — говорит Охонин.
Кроме того, в связи с кардинальным изменением схем расчетов, платежей и монетарной политики ЦБ инвесторы ожидают существенную перестройку финтех-рынка и вкладываются в него, отмечает Охонин. «В периоды таких перемен зачастую появляются игроки, способные показать кратный рост на коротком горизонте», – заключил он.
При этом сами стартапы сейчас больше привлекает выход на биржу. Так, в первом полугодии 2024 г. было шесть технологических IPO, а всего в 2024 г. ожидается десяток размещений на бирже, прогнозируют аналитики. По словам Даббаха, интерес компаний к размещению на бирже вызван высокой ставкой кредитов, за счет которых обычно развиваются зрелые компании. Также оптимизм на рынке IPO связан с высокими оценками последних эмитентов. «»Диасофт» разместился по оценке 4,7 [годовых] выручки, а IVA Technologies – по 12.5. Таких оценок нет не только в венчурных сделках, но и даже при покупке стратегом», – объяснил Даббах.
Куда будут инвестировать
По прогнозам Dsight, в 2024 г. рост венчурного рынка в России составит 30%. Согласно отчету компании за 2023 г., общий объем финансирования российских стартапов упал на 80% по сравнению с 2022 г. – с $422 млн до $84 млн. Даббах отмечал, что в 2023 г. объем сделок достиг исторического минимума. Кроме того, среднее значение объема чеков упало на 84% год к году – с $3 млн до $480 000, говорилось в исследовании. Такая тенденция объяснялась новым подходом инвесторов к сделкам, которые рассчитывали на быстрый возврат вложенных средств, а также небольшим количеством стартапов, который были бы способны долго и устойчиво расти после начала СВО.
При этом аналитики отмечали, что количество сделок в 2023 г. выросло на 20% до 175 со 146 в 2022 г. По словам Даббаха, это может говорить о том, что рынок постепенно привыкает к «новой нормальности», адаптируется к новым экономическим условиям. Согласно исследованию, активнее всего в 2023 г. инвестировали частные фонды — они закрыли 52 сделки, что составляет 38% от общего объема вложений в стартапы за год. Количество раундов с этой категорией инвесторов осталось на уровне 2022-го, но объем финансирования сократился почти в пять раз, с $159 млн до $32 млн, говорилось в исследовании Dsight. По числу раундов лидировали инвестиционный венчурный фонд Республики Татарстан, «Восход» и Kama Flow.
Но в 2025 г. аналитики ожидают замедление тренда на M&A и уход от массовой покупки стартапов к выращиванию новых молодых компаний. Даббах объясняет замедление тем, что много «целей» уже куплено, а зрелые стартапы больше интересуются IPO. Кроме того, аналитики видят возрастающее количество мер поддержки для стартапов, которые касаются грантов, налоговых льгот, кредитной политики, результаты внедрения которых можно будет оценить в 2025 г.
Рост рынка венчурных инвестиций неизбежен, считает Охонин, так как в стране накопилось достаточно ликвидности, при этом распределение ее по различным классам активов напрямую зависит от политики ЦБ.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты сошлись во мнении, что в 2025 г. инвесторы сохранят интерес к проектам в сфере информационной безопасности, здоровья, финансов, логистики и энергетики. По словам Охонина, прогнозируемый рост инвестиций будет наблюдаться среди решений по автоматизации и роботизации производственных процессов, так как дефицит рабочей силы делает внедрение этих технологий весьма привлекательным для клиентов. Кроме того, можно ожидать новый виток интереса к edtech-проектам на фоне развития GenAI, добавляет Волотовская.
Стартапы в области энергетики на фоне энергоперехода и экологической повестки, а также в областях здравоохранения и логистики, где с помощью ИИ найдены прикладные решения, будут пользоваться популярностью и двигать рынок вперед, заключил Даббах.