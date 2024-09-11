Российский венчурный рынок в первом полугодии вырос на 31%

При этом аналитики отмечали, что количество сделок в 2023 г. выросло на 20% до 175 со 146 в 2022 г. По словам Даббаха, это может говорить о том, что рынок постепенно привыкает к «новой нормальности», адаптируется к новым экономическим условиям. Согласно исследованию, активнее всего в 2023 г. инвестировали частные фонды — они закрыли 52 сделки, что составляет 38% от общего объема вложений в стартапы за год. Количество раундов с этой категорией инвесторов осталось на уровне 2022-го, но объем финансирования сократился почти в пять раз, с $159 млн до $32 млн, говорилось в исследовании Dsight. По числу раундов лидировали инвестиционный венчурный фонд Республики Татарстан, «Восход» и Kama Flow.