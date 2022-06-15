Венчурный рынок постепенно оживает

Драйвером отрасли и привлечения на рынок новых кадров стали меры поддержки, принятые правительством в марте. Эти меры, в числе прочего, на три года освобождают IT-компании от налога на прибыль и проверок контрольными органами, вводят льготные условия по кредитам, повышают лимит беспошлинных покупок, дают специалистам право на льготную ипотеку и отсрочку от армии. Кроме того, долю государственных средств в структуре грантов повысили до 80%, а на поддержку отрасли уже выделили 21,5 млрд руб. из резервного фонда. В нынешней рыночной ситуации появление российских проектов в сегменте ПО стало критически необходимо, поэтому фокус государственного интереса на IT-индустрии будет сохраняться еще долгое время.