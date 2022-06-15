Газета
Мнения / Аналитика Эксклюзивно по подписке

Венчурный рынок постепенно оживает

А с ним возвращается и заинтересованность инвесторов
Ведомости
Christian Ohde/McPhoto/ullstein bild via Getty Images

На IT-рынке России начинается стадия активного роста. Индустрия информационных технологий не зависит от поставок сырья, и препятствий для создания новых продуктов нет. Более того, уход западных игроков, во-первых, создал огромный спрос на отечественные аналоги, во-вторых, освободил многие ниши.

Драйвером отрасли и привлечения на рынок новых кадров стали меры поддержки, принятые правительством в марте. Эти меры, в числе прочего, на три года освобождают IT-компании от налога на прибыль и проверок контрольными органами, вводят льготные условия по кредитам, повышают лимит беспошлинных покупок, дают специалистам право на льготную ипотеку и отсрочку от армии. Кроме того, долю государственных средств в структуре грантов повысили до 80%, а на поддержку отрасли уже выделили 21,5 млрд руб. из резервного фонда. В нынешней рыночной ситуации появление российских проектов в сегменте ПО стало критически необходимо, поэтому фокус государственного интереса на IT-индустрии будет сохраняться еще долгое время.

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных