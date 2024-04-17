Pre-IPO платформа Мосбиржи трансформирует классический венчурный рынок

Московская биржа планирует во II квартале провести первую сделку на своей pre-IPO платформе для квалифицированных инвесторов. Площадка ориентируется на размещения в диапазоне от 200 млн до 1 млрд руб. До конца года биржа ожидает пять новых эмитентов.