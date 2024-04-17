/ Инвестиции

Pre-IPO платформа Мосбиржи трансформирует классический венчурный рынок

Площадка может существенно развить сегмент, если не будет монополизировать рынок, считают эксперты
Михаил Кузнецов
Алексей Орлов / Ведомости

Московская биржа планирует во II квартале провести первую сделку на своей pre-IPO платформе для квалифицированных инвесторов. Площадка ориентируется на размещения в диапазоне от 200 млн до 1 млрд руб. До конца года биржа ожидает пять новых эмитентов. 

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Директор продуктов первичных размещений «БКС мир инвестиций» Андрей Ванин рассказал «Ведомостям», что инвестдом участвует в подготовке запуска платформы. По его словам, в БКС сейчас работают над упрощением процессов подготовки компаний к pre-IPO и IPO. Решение Мосбиржи Ванин называет образцовым примером win-win стратегии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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