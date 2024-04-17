Pre-IPO платформа Мосбиржи трансформирует классический венчурный рынок

Pre-IPO платформа Мосбиржи трансформирует классический венчурный рынокПлощадка может существенно развить сегмент, если не будет монополизировать рынок, считают эксперты
Московская биржа планирует во II квартале провести первую сделку на своей pre-IPO платформе для квалифицированных инвесторов. Площадка ориентируется на размещения в диапазоне от 200 млн до 1 млрд руб. До конца года биржа ожидает пять новых эмитентов.
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Директор продуктов первичных размещений «БКС мир инвестиций» Андрей Ванин рассказал «Ведомостям», что инвестдом участвует в подготовке запуска платформы. По его словам, в БКС сейчас работают над упрощением процессов подготовки компаний к pre-IPO и IPO. Решение Мосбиржи Ванин называет образцовым примером win-win стратегии.
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