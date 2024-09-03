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/ Экономика

Бизнес стал активнее искать альтернативу банковским кредитам

Предприниматели занимают на «Авито» и осваивают краудплатформы
Яков Тимаков
Лиана Липанова
Среди отраслей, которые наиболее часто обращаются за привлечением финансирования, опрошенные «Ведомостями» краудплатформы называют торговлю и строительство/ Евгений Разумный / Ведомости

Высокие ставки по кредитам и требования банков к заемщикам вынудили компании из сектора малого и среднего бизнеса переключиться на альтернативные источники финансирования. О такой тенденции «Ведомостям» рассказали представители «Авито», инвестплощадок, краудфандинговых и краудлендинговых платформ.

Статистика «Авито» показывает, что в первой половине 2024 г. число объявлений с запросом на привлечение займов выросло в 3,5 раза год к году – до 25 000 анонсов, сообщил представитель площадки. Просмотров таких объявлений за то же время стало вдвое больше, а если сравнивать два последних полугодия, то динамика составила 66%. Предложения инвестировать или стать деловым партнером в обмен на долю в бизнесе, наоборот, утратили популярность на «Авито»: число подобных публикаций сократилось на 18 и 33% соответственно, если сравнивать первые полугодия последних двух лет, сообщил представитель. Тем не менее объем значительный: 58 000 объявлений о поиске бизнес-партнера и 185 000 – с просьбой об инвестициях в обмен на процент в компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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