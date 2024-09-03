Бизнес стал активнее искать альтернативу банковским кредитам

Статистика «Авито» показывает, что в первой половине 2024 г. число объявлений с запросом на привлечение займов выросло в 3,5 раза год к году – до 25 000 анонсов, сообщил представитель площадки. Просмотров таких объявлений за то же время стало вдвое больше, а если сравнивать два последних полугодия, то динамика составила 66%. Предложения инвестировать или стать деловым партнером в обмен на долю в бизнесе, наоборот, утратили популярность на «Авито»: число подобных публикаций сократилось на 18 и 33% соответственно, если сравнивать первые полугодия последних двух лет, сообщил представитель. Тем не менее объем значительный: 58 000 объявлений о поиске бизнес-партнера и 185 000 – с просьбой об инвестициях в обмен на процент в компании.