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Китай оценивает перспективы вливания $142 млрд в свои крупнейшие банки

Ведомости

Китай рассматривает возможность вливания до 1 трлн юаней ($142 млрд) в свои крупнейшие государственные банки для увеличения способности поддерживать испытывающую трудности экономику. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, в основном финансирование поступит за счет выпуска новых специальных суверенных облигаций, детали решения могут быть изменены.

«Такой шаг станет первым со времен мирового финансового кризиса 2008 г., когда Пекин вливает капитал в свои крупные банки», – говорится в материале.

Стремление Китая пополнить капитал своих банков связано с объявлением о снижении ставок по ипотечным кредитам и ключевых процентных ставок. Для поддержки экономики в последние годы были привлечены такие кредиторы, как Industrial & Commercial Bank of China и Bank of China. На сегодняшний день КНР борется с рекордно низкой рентабельностью, падением прибыли и ростом долгов.

Глава национального управления финансового регулирования Китая Ли Юньцзе заявлял, что власти примут меры для увеличения основного капитала первого уровня в шести крупнейших коммерческих банках КНР, но не называл подробностей.

Отмечается, что крупные китайские банки находятся под растущим давлением со стороны регулирующих органов, которые требуют поддержать столкнувшуюся с трудностями экономику. Рискованным заемщикам (от застройщиков и домовладельцев до местных органов власти, которым не хватает средств) предлагаются более дешевые кредиты. Недавно часть кредиторов последовали призывам властей выплатить свои первые в истории промежуточные дивиденды для поддержки фондового рынка, даже несмотря на снижение роста прибыли и маржи.

24 сентября Народный банк Китая (НБК, центробанк) объявил о ряде масштабных мер для стимулирования экономического роста в стране. Финансовые рынки сразу отреагировали на эту новость ростом. Глава НБК Пань Гуншэн рассказал о решении снизить нормы резервных требований (RRR) для разных типов банков на 0,5 п. п. в среднем до 6,6%. Это смягчение, по оценке Паня, добавит рынку долгосрочную ликвидность в размере 1 трлн юаней ($142,15 млрд). При этом изменения не затронут норму в 5% для сельских банков. Вместе с тем Bloomberg писало, что теперь средневзвешенная норма окажется на низшем уровне как минимум с 2020 г. Более того, в НБК не исключили, что в течение года этот норматив может быть дополнительно снижен на 0,25–0,5 п. п.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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