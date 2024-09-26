Китай оценивает перспективы вливания $142 млрд в свои крупнейшие банки

24 сентября Народный банк Китая (НБК, центробанк) объявил о ряде масштабных мер для стимулирования экономического роста в стране. Финансовые рынки сразу отреагировали на эту новость ростом. Глава НБК Пань Гуншэн рассказал о решении снизить нормы резервных требований (RRR) для разных типов банков на 0,5 п. п. в среднем до 6,6%. Это смягчение, по оценке Паня, добавит рынку долгосрочную ликвидность в размере 1 трлн юаней ($142,15 млрд). При этом изменения не затронут норму в 5% для сельских банков. Вместе с тем Bloomberg писало, что теперь средневзвешенная норма окажется на низшем уровне как минимум с 2020 г. Более того, в НБК не исключили, что в течение года этот норматив может быть дополнительно снижен на 0,25–0,5 п. п.