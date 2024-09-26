Китай оценивает перспективы вливания $142 млрд в свои крупнейшие банки
Китай рассматривает возможность вливания до 1 трлн юаней ($142 млрд) в свои крупнейшие государственные банки для увеличения способности поддерживать испытывающую трудности экономику. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По словам собеседников агентства, в основном финансирование поступит за счет выпуска новых специальных суверенных облигаций, детали решения могут быть изменены.
«Такой шаг станет первым со времен мирового финансового кризиса 2008 г., когда Пекин вливает капитал в свои крупные банки», – говорится в материале.
Стремление Китая пополнить капитал своих банков связано с объявлением о снижении ставок по ипотечным кредитам и ключевых процентных ставок. Для поддержки экономики в последние годы были привлечены такие кредиторы, как Industrial & Commercial Bank of China и Bank of China. На сегодняшний день КНР борется с рекордно низкой рентабельностью, падением прибыли и ростом долгов.
Глава национального управления финансового регулирования Китая Ли Юньцзе заявлял, что власти примут меры для увеличения основного капитала первого уровня в шести крупнейших коммерческих банках КНР, но не называл подробностей.
Отмечается, что крупные китайские банки находятся под растущим давлением со стороны регулирующих органов, которые требуют поддержать столкнувшуюся с трудностями экономику. Рискованным заемщикам (от застройщиков и домовладельцев до местных органов власти, которым не хватает средств) предлагаются более дешевые кредиты. Недавно часть кредиторов последовали призывам властей выплатить свои первые в истории промежуточные дивиденды для поддержки фондового рынка, даже несмотря на снижение роста прибыли и маржи.
24 сентября Народный банк Китая (НБК, центробанк) объявил о ряде масштабных мер для стимулирования экономического роста в стране. Финансовые рынки сразу отреагировали на эту новость ростом. Глава НБК Пань Гуншэн рассказал о решении снизить нормы резервных требований (RRR) для разных типов банков на 0,5 п. п. в среднем до 6,6%. Это смягчение, по оценке Паня, добавит рынку долгосрочную ликвидность в размере 1 трлн юаней ($142,15 млрд). При этом изменения не затронут норму в 5% для сельских банков. Вместе с тем Bloomberg писало, что теперь средневзвешенная норма окажется на низшем уровне как минимум с 2020 г. Более того, в НБК не исключили, что в течение года этот норматив может быть дополнительно снижен на 0,25–0,5 п. п.