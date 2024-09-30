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НБКИ назвало доход в 103 000 рублей комфортным для выплаты ипотеки

Ведомости

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) заявило об увеличении рекомендуемого дохода для выплаты ипотеки до 103 200 руб. или на 1,5% по сравнению с 1 января 2024 г. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте бюро.

На 1 января этот показатель составлял 101 600 руб. Как отмечают в НБКИ, на средний размер рекомендованного семейного дохода влияют динамика рыночных ипотечных ставок, а также средние размер и срок ипотечного кредита. Так, по сравнению с началом года средний размер ипотеки в стране по состоянию 1 августа года снизился на 16,7% до 3,32 млн руб., а ее срок – на 4,2% до 289,5 месяцев. В бюро добавили, что средневзвешенная ставка по ипотеке выросла до 10,2%.

26 сентября Минфин призвал ЦБ ослабить регулирование ипотеки на строящееся жилье. Но Банк России «откатывать» свое регулирование не готов, заявила журналистам в кулуарах форума заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова, комментируя инициативу Минфина. 

В марте 2024 г. ЦБ значительно повысил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам на новостройки для заемщиков с ПДН выше 80%. Например, если первоначальный взнос по ипотеке у такого клиента составляет 10–15%, то надбавка к коэффициентам риска будет 9 (была 6). Даже если заемщик с ПДН выше 80% внес первоначальный взнос в размере больше половины от стоимости жилплощади, надбавка к коэффициенту риска составит 5, хотя до этого была 1. Такое повышение регулятор объяснил тем, что растет доля заемщиков, которые для первоначального взноса берут необеспеченные потребительские кредиты, что негативно сказывается на уровне их закредитованности. До этого масштабный раунд повышения надбавок был осенью 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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