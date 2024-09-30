НБКИ назвало доход в 103 000 рублей комфортным для выплаты ипотеки
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) заявило об увеличении рекомендуемого дохода для выплаты ипотеки до 103 200 руб. или на 1,5% по сравнению с 1 января 2024 г. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте бюро.
На 1 января этот показатель составлял 101 600 руб. Как отмечают в НБКИ, на средний размер рекомендованного семейного дохода влияют динамика рыночных ипотечных ставок, а также средние размер и срок ипотечного кредита. Так, по сравнению с началом года средний размер ипотеки в стране по состоянию 1 августа года снизился на 16,7% до 3,32 млн руб., а ее срок – на 4,2% до 289,5 месяцев. В бюро добавили, что средневзвешенная ставка по ипотеке выросла до 10,2%.
26 сентября Минфин призвал ЦБ ослабить регулирование ипотеки на строящееся жилье. Но Банк России «откатывать» свое регулирование не готов, заявила журналистам в кулуарах форума заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова, комментируя инициативу Минфина.
В марте 2024 г. ЦБ значительно повысил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам на новостройки для заемщиков с ПДН выше 80%. Например, если первоначальный взнос по ипотеке у такого клиента составляет 10–15%, то надбавка к коэффициентам риска будет 9 (была 6). Даже если заемщик с ПДН выше 80% внес первоначальный взнос в размере больше половины от стоимости жилплощади, надбавка к коэффициенту риска составит 5, хотя до этого была 1. Такое повышение регулятор объяснил тем, что растет доля заемщиков, которые для первоначального взноса берут необеспеченные потребительские кредиты, что негативно сказывается на уровне их закредитованности. До этого масштабный раунд повышения надбавок был осенью 2023 г.