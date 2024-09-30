НБКИ назвало доход в 103 000 рублей комфортным для выплаты ипотеки

В марте 2024 г. ЦБ значительно повысил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам на новостройки для заемщиков с ПДН выше 80%. Например, если первоначальный взнос по ипотеке у такого клиента составляет 10–15%, то надбавка к коэффициентам риска будет 9 (была 6). Даже если заемщик с ПДН выше 80% внес первоначальный взнос в размере больше половины от стоимости жилплощади, надбавка к коэффициенту риска составит 5, хотя до этого была 1. Такое повышение регулятор объяснил тем, что растет доля заемщиков, которые для первоначального взноса берут необеспеченные потребительские кредиты, что негативно сказывается на уровне их закредитованности. До этого масштабный раунд повышения надбавок был осенью 2023 г.