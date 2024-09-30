ЦБ: в первом полугодии подозрительные операции сократились на 27%
На 27% сократился объем подозрительных операций в первом полугодии 2024 г. относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщается в докладе ЦБ РФ.
Снижению способствовали различные меры, принимаемые банками, а также функционирование платформы «Знай своего клиента» («Платформа ЗСК»).
При этом число операций по обналичиванию денежных средств уменьшилось на 25% и составило 27, 8 млрд руб., в том числе в банковском секторе – на 30% (до 19,6 млрд руб.), вне банковского сектора – на 14% (до 8,2 млрд руб.). Это объясняется кратным сокращением объемов обналичивания по платежным картам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (более чем в два раза до 3,7 млрд руб.) и исполнительным документам (в четыре раза до 0,7 млрд руб.).
Объемы подозрительных операций с выводом денег за рубеж снизились на 32% и составили 8,4 млрд руб. В качестве основания для вывода денежных средств за рубеж в основном использовались авансовые платежи за импортируемые товары (48%). Основной спрос на теневые финансовые услуги в первом полугодии 2024 г. формировался в строительной отрасли (31%), сфере услуг (25%) и торговле (25%).
Платформа «Знай своего клиента» направлена на противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также на защиту интересов добросовестных клиентов кредитных организаций. Компании и ИП распределяют по уровню риска участия в незаконных финансовых операциях по принципу светофора: высокий риск – красный уровень, средний – желтый, низкий – зеленый. Предприятиям с зеленым уровнем риска не отказывают в открытии банковского счета, проведении операций по переводу денежных средств иным юрлицам и ИП, которые также имеют зеленый уровень риска. Клиентам с желтым уровнем банк сможет при наличии подозрений в отмывании денег отказать в открытии банковского счета и в проведении операций. В отношении компаний и ИП с красным уровнем риска устанавливается запрет на открытие новых банковских счетов, проведение любых операций, а также ограничивается доступ к системе быстрых платежей и устанавливается запрет на использование электронных средств платежа.