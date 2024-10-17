Число успешных кибератак на финсектор в III квартале достигло минимума

Меняется и структура атак. Их количество с использованием вредоносного программного обеспечения (ПО) снизилось почти в шесть раз относительно аналогичного периода прошлого года, до 149. В «Информзащите» это связывают с уменьшением числа уязвимостей и ростом осведомленности сотрудников о способах несанкционированного проникновения. Количество целенаправленных сетевых атак увеличилось в два раза и составило 209. Из-за сокращения возможностей атаковать через ПО чаще предпринимаются попытки компрометировать сеть. Подобные атаки могут перехватывать данные, передаваемые по корпоративной сети. Через интеграцию в сеть можно получить доступ к чувствительным элементам информационной системы, украсть ценную информацию или разрушить информационную инфраструктуру.