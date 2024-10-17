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Число успешных кибератак на финсектор в III квартале достигло минимума

Ведомости

Количество успешных кибератак на компании финансовой отрасли по итогам III квартала 2024 г. значительно снизилось и достигло минимального значения за три года. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

По данным «Инфосистемы Джет», в III квартале этого года число инцидентов информбезопасности (ИБ) в финсекторе, которые закончились нарушением контура киберзащиты, сократилось почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 360 случаев. Это минимальный результат с начала 2022 г. Общее число инцидентов ИБ в финансовом секторе составило около 35 400 в III квартале и 106 700 за девять месяцев 2024 г/, подсчитали в системном интеграторе «Информзащита».

Значительное снижение количества успешных атак связано с повышением общего уровня защищенности инфраструктуры сектора, считают эксперты. Трудно встретить организацию, которая не наладила бы защиту своего периметра. Это связано с политикой Банка России о соблюдении требований по информбезопасности, отметил глава комитета по ИБ Ассоциации российских банков Андрей Федорец. Финансовые организации также постоянно совершенствуют защиту. В прошлом году их затраты на ИБ увеличились на 7%, тенденция к росту затрат сохраняется и в 2024 г., уточнили в «Информзащите».

Меняется и структура атак. Их количество с использованием вредоносного программного обеспечения (ПО) снизилось почти в шесть раз относительно аналогичного периода прошлого года, до 149. В «Информзащите» это связывают с уменьшением числа уязвимостей и ростом осведомленности сотрудников о способах несанкционированного проникновения. Количество целенаправленных сетевых атак увеличилось в два раза и составило 209. Из-за сокращения возможностей атаковать через ПО чаще предпринимаются попытки компрометировать сеть. Подобные атаки могут перехватывать данные, передаваемые по корпоративной сети. Через интеграцию в сеть можно получить доступ к чувствительным элементам информационной системы, украсть ценную информацию или разрушить информационную инфраструктуру.

В 2023 г. затраты компаний финансовой отрасли на обеспечение информационной безопасности достигли 18 млрд руб. Главный специалист отдела комплексных систем защиты информации компании «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников отмечал, что по сравнению с суммарной прибылью банков в 2022–2023 гг. в 1,7 трлн руб. траты в 17–18 млрд руб. выглядят незначительными, писали «Ведомости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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