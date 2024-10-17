Набиуллина: в ЦБ обсуждают макропруденциальные лимиты в автокредитовании
Банк России обсуждает введение макропруденциальных лимитов в автокредитовании. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в кулуарах форума Finopolis.
«Что касается автокредитов, действительно, речь идет о макропруденциальных лимитах, таких, которые у нас действуют в других сферах розничного кредитования. Что касается лимитов в корпоративном кредитовании, мы продолжаем на экспертном уровне пока обсуждать», – рассказала Набиуллина.
В январе в Госдуму был внесен законопроект о праве ЦБ ограничивать банкам выдачу ипотеки. Авторами инициативы является группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета ГД по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Из пояснительной записки следует, что законопроект призван снизить рост закредитованности граждан и накопление рисков банками и микрофинансовыми организациями благодаря тому, что ЦБ РФ сможет регулировать объем выдачи ипотеки. В феврале комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять законопроект в первом чтении.