Набиуллина: в ЦБ обсуждают макропруденциальные лимиты в автокредитовании

В январе в Госдуму был внесен законопроект о праве ЦБ ограничивать банкам выдачу ипотеки. Авторами инициативы является группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета ГД по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Из пояснительной записки следует, что законопроект призван снизить рост закредитованности граждан и накопление рисков банками и микрофинансовыми организациями благодаря тому, что ЦБ РФ сможет регулировать объем выдачи ипотеки. В феврале комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять законопроект в первом чтении.