Путин заявил о необходимости сделать фондовые рынки привлекательнее для россиян
Инвестиции на фондовом рынке должны быть не менее привлекательными для россиян, чем банковские депозиты, заявил президент Владимир Путин во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».
«Необходимо подготовить пакет дополнительных стимулирующих мер для эмитентов акций, чтобы выход на фондовый рынок стал для них более выгодным и интересным»,– сказал Путин.
4 декабря Мосбиржа сообщала об увеличении количества частных инвесторов на площадке на 493 000 человек в ноябре. Общий показатель физлиц, имеющих брокерские счета, по итогам месяца составил 34,7 млн человек. По информации биржи в ноябре суммарный объем инвестиций физлиц на фондовом рынке составил 97,5 млрд руб. В облигации было вложено 46,1 млрд руб., в биржевые паевые инвестфонды (БПИФы) – 57,8 млрд руб. Частные инвесторы сократили инвестиции в акции на 6,4 млрд руб.