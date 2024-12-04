Путин заявил о необходимости сделать фондовые рынки привлекательнее для россиян

4 декабря Мосбиржа сообщала об увеличении количества частных инвесторов на площадке на 493 000 человек в ноябре. Общий показатель физлиц, имеющих брокерские счета, по итогам месяца составил 34,7 млн человек. По информации биржи в ноябре суммарный объем инвестиций физлиц на фондовом рынке составил 97,5 млрд руб. В облигации было вложено 46,1 млрд руб., в биржевые паевые инвестфонды (БПИФы) – 57,8 млрд руб. Частные инвесторы сократили инвестиции в акции на 6,4 млрд руб.