Путин объявил о запуске долевого страхования жизни с 2025 года
Долевое страхование жизни граждан будет запущено 1 января 2025 г., сообщил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания форума ВТБ «Россия зовет!».
По словам главы государства, в долевом страховании будет совмещен принцип классического страхования и инвестирования, «когда гражданин одновременно вкладывает средства в активы, в акции, получает от них доход и при этом страхует свои жизнь и здоровье».
«Как мы договаривались, нужно гарантировать возврат этих средств, предусмотреть их государственное страхование на сумму 2,8 млн руб. Кроме того, нужно предложить меры налогового стимулирования, прежде всего, налоговые вычеты на внесенные суммы», – сказал президент.
Форум ВТБ «Россия зовет!» проходит с 4 по 5 декабря. Участники мероприятия обсуждают ключевые макроэкономические тренды, варианты развития и укрепления финансового суверенитета страны, поиск новых возможностей партнерства с дружественными странами.