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Путин объявил о запуске долевого страхования жизни с 2025 года

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Долевое страхование жизни граждан будет запущено 1 января 2025 г., сообщил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания форума ВТБ «Россия зовет!».

По словам главы государства, в долевом страховании будет совмещен принцип классического страхования и инвестирования, «когда гражданин одновременно вкладывает средства в активы, в акции, получает от них доход и при этом страхует свои жизнь и здоровье».

«Как мы договаривались, нужно гарантировать возврат этих средств, предусмотреть их государственное страхование на сумму 2,8 млн руб. Кроме того, нужно предложить меры налогового стимулирования, прежде всего, налоговые вычеты на внесенные суммы», – сказал президент.

Форум ВТБ «Россия зовет!» проходит с 4 по 5 декабря. Участники мероприятия обсуждают ключевые макроэкономические тренды, варианты развития и укрепления финансового суверенитета страны, поиск новых возможностей партнерства с дружественными странами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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