Путин заявил о росте объема бизнес-кредитов вопреки высокой ставке
Объем кредитования бизнеса в РФ растет, несмотря на ключевую ставку в 21%, заявил президент Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!».
По словам главы государства, все еще остаются вопросы, связанные с ключевой ставкой в 21%, но общий объем выдаваемых российскими банками кредитов участникам экономической деятельности, прежде всего предприятиям, растет до сих пор. По версии Путина, этого удалось достичь благодаря «бесперебойной четкой уверенной работе российских финансовых институтов».
«Повторяю, здесь можно говорить о сложных вопросах, это очевидно, но тем не менее инвестирование растет», – сказал Путин.
В ходе выступления на форуме глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что общий объем кредитования снижается. Но, по словам главы ЦБ, компании привлекли через кредиты 12,5 трлн руб., что несопоставимо больше 102 млрд руб. средств, привлеченных с рынка капитала. Набиуллина заявила, что нужны дополнительные стимулы для публичных размещений, в том числе переориентация мер господдержки, чтобы не дискриминировать рынок капитала, выдавая льготы только на привлечение ресурсов через кредит.