Путин заявил о росте объема бизнес-кредитов вопреки высокой ставке

В ходе выступления на форуме глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что общий объем кредитования снижается. Но, по словам главы ЦБ, компании привлекли через кредиты 12,5 трлн руб., что несопоставимо больше 102 млрд руб. средств, привлеченных с рынка капитала. Набиуллина заявила, что нужны дополнительные стимулы для публичных размещений, в том числе переориентация мер господдержки, чтобы не дискриминировать рынок капитала, выдавая льготы только на привлечение ресурсов через кредит.