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Путин заявил о росте объема бизнес-кредитов вопреки высокой ставке

Ведомости

Объем кредитования бизнеса в РФ растет, несмотря на ключевую ставку в 21%, заявил президент Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!».

По словам главы государства, все еще остаются вопросы, связанные с ключевой ставкой в 21%, но общий объем выдаваемых российскими банками кредитов участникам экономической деятельности, прежде всего предприятиям, растет до сих пор. По версии Путина, этого удалось достичь благодаря «бесперебойной четкой уверенной работе российских финансовых институтов».

«Повторяю, здесь можно говорить о сложных вопросах, это очевидно, но тем не менее инвестирование растет», – сказал Путин.

В ходе выступления на форуме глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что общий объем кредитования снижается. Но, по словам главы ЦБ, компании привлекли через кредиты 12,5 трлн руб., что несопоставимо больше 102 млрд руб. средств, привлеченных с рынка капитала. Набиуллина заявила, что нужны дополнительные стимулы для публичных размещений, в том числе переориентация мер господдержки, чтобы не дискриминировать рынок капитала, выдавая льготы только на привлечение ресурсов через кредит.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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