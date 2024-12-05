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Костин: сейчас не самое подходящее время для приватизации ВТБ

Ведомости

ВТБ позитивно относится к своей приватизации, но сейчас не самое хорошее время для этого, заявил глава банка Андрей Костин на полях инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».

Как писали Frank Media еще в октябре, финансово-кредитная организация может стать одной из госкомпаний, акции которых будут проданы правительством до 2030 г. По данным издания, в списке приватизации компания фигурировала еще с конца прошлого года.

«У Стругацких был неразменный пятак, а у нас – неприватизировавшийся ВТБ. Сейчас не самое хорошее время, на самом деле. Но мы не возражаем, если государство решит – мы проведем. По какой цене, в конце концов, – это дело властей. Мы позитивно всегда на приватизацию смотрим», – отметил Костин (цитата по «Интерфакс»).

Отвечая на вопрос о возможных сроках приватизации, он подчеркнул, что не в курсе планов правительства. «Пакет не наш, правительство имеет право продать, когда хочет», – заключил руководитель банка.

В последний раз ВТБ проводил SPO в июне 2023 г., компании удалось привлечь 94 млрд руб., но имена якорных инвесторов не разглашались. Тогда по результатам размещения ценных бумаг доля государства в капитале банка снизилась с 76,4% до 61,8%.

В настоящий момент контрольный пакет акций ВТБ (61,8%) принадлежит Росимуществу. Актуальные сведения об акционерах ВТБ были скрыты в связи с санкциями, введенными против него США, ЕС и Великобританией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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