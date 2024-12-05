Костин: сейчас не самое подходящее время для приватизации ВТБ

«У Стругацких был неразменный пятак, а у нас – неприватизировавшийся ВТБ. Сейчас не самое хорошее время, на самом деле. Но мы не возражаем, если государство решит – мы проведем. По какой цене, в конце концов, – это дело властей. Мы позитивно всегда на приватизацию смотрим», – отметил Костин (цитата по «Интерфакс»).