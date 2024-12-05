Костин: сейчас не самое подходящее время для приватизации ВТБ
Как писали Frank Media еще в октябре, финансово-кредитная организация может стать одной из госкомпаний, акции которых будут проданы правительством до 2030 г. По данным издания, в списке приватизации компания фигурировала еще с конца прошлого года.
«У Стругацких был неразменный пятак, а у нас – неприватизировавшийся ВТБ. Сейчас не самое хорошее время, на самом деле. Но мы не возражаем, если государство решит – мы проведем. По какой цене, в конце концов, – это дело властей. Мы позитивно всегда на приватизацию смотрим», – отметил Костин (цитата по «Интерфакс»).
Отвечая на вопрос о возможных сроках приватизации, он подчеркнул, что не в курсе планов правительства. «Пакет не наш, правительство имеет право продать, когда хочет», – заключил руководитель банка.
В последний раз ВТБ проводил SPO в июне 2023 г., компании удалось привлечь 94 млрд руб., но имена якорных инвесторов не разглашались. Тогда по результатам размещения ценных бумаг доля государства в капитале банка снизилась с 76,4% до 61,8%.
В настоящий момент контрольный пакет акций ВТБ (61,8%) принадлежит Росимуществу. Актуальные сведения об акционерах ВТБ были скрыты в связи с санкциями, введенными против него США, ЕС и Великобританией.