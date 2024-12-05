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Стоимость биткойна превысила $104 000

Ведомости

Курс биткойна превысил $104 000, обновив исторический максимум. Криптовалюта пересекла отметку в 6:00 мск, свидетельствуют данные биржи Binance. По состоянию на 10:50 мск курс снизился и торгуется в районе $102 479.

Биткойн начал расти после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Трамп, в частности, обещал в день вступления в должность отправить в отставку нынешнего главу комиссии по ценным бумагам США (SEC) Гэри Генслера, который известен жестким контролем криптовалютных рынков. Трамп в ходе предвыборной гонки также неоднократно заявлял о планах поддержать растущую криптоиндустрию. Республиканец также заявлял о намерении сделать США «криптовалютной столицей» мира, а также создать федеральный криптовалютный резерв.

Как отмечает Financial Times, Трамп продолжает назначать «криптоэнтузиастов» на высокие экономические должности. 4 декабря избранный президент назначил криптозащитника Пола Аткинса будущим главой SEC, что вызвало надежды на более благоприятную нормативную атмосферу для отрасли. Также ранее Трамп назначил другого сторонника криптовалют Говарда Латника на должность главы министерства торговли, и предпринимателя Илона Маска, который должен будет руководить ведомством по экономии госсредств, названным «отделом эффективности правительства».

Ралли биткойна также было вызвано потоком институциональных денег. В частности, биржевые фонды, инвестирующие в криптовалюту, управляемые основными управляющими активами, включая BlackRock и Fidelity, привлекли миллиарды с тех пор, как они получили одобрение регулирующих органов в январе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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