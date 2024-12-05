Стоимость биткойна превысила $104 000
Курс биткойна превысил $104 000, обновив исторический максимум. Криптовалюта пересекла отметку в 6:00 мск, свидетельствуют данные биржи Binance. По состоянию на 10:50 мск курс снизился и торгуется в районе $102 479.
Биткойн начал расти после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Трамп, в частности, обещал в день вступления в должность отправить в отставку нынешнего главу комиссии по ценным бумагам США (SEC) Гэри Генслера, который известен жестким контролем криптовалютных рынков. Трамп в ходе предвыборной гонки также неоднократно заявлял о планах поддержать растущую криптоиндустрию. Республиканец также заявлял о намерении сделать США «криптовалютной столицей» мира, а также создать федеральный криптовалютный резерв.
Как отмечает Financial Times, Трамп продолжает назначать «криптоэнтузиастов» на высокие экономические должности. 4 декабря избранный президент назначил криптозащитника Пола Аткинса будущим главой SEC, что вызвало надежды на более благоприятную нормативную атмосферу для отрасли. Также ранее Трамп назначил другого сторонника криптовалют Говарда Латника на должность главы министерства торговли, и предпринимателя Илона Маска, который должен будет руководить ведомством по экономии госсредств, названным «отделом эффективности правительства».
Ралли биткойна также было вызвано потоком институциональных денег. В частности, биржевые фонды, инвестирующие в криптовалюту, управляемые основными управляющими активами, включая BlackRock и Fidelity, привлекли миллиарды с тех пор, как они получили одобрение регулирующих органов в январе.