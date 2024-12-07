Сечин отметил рост роли золота как альтернативы доллару
Злоупотребление стран Запада санкциями и использование США доллара в качестве санкционного инструмента привели к росту значения золота как инструмента гарантированного обеспечения национальных валютных систем. Об этом заявил 7 декабря в ходе выступления на Дохийском форуме главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.
Он отметил, что использование американского доллара в целях санкций ограничило сферу применения этой валюты в международной торговле и спровоцировало поиск альтернатив, которыми стали национальные валюты, прежде всего юань.
Сечин отметил, что возврат золота как инструмента гарантированного обеспечения национальных валютных систем оказался самым универсальным и исторически оправданным решением.
Он обратил внимание, что, по данным Всемирного золотого совета, только за последние три года доля золота в мировых золотовалютных резервах выросла почти на 8 процентных пунктов и достигла 20%.
Единственная возможность вернуть доллару его статус мировой валюты – это прекратить использовать его и проводящую финансовую инфраструктуру как санкционный инструмент, заключил Сечин.