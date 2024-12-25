ЦБ зарегистрировал допэмиссию акций Т-банка в рамках присоединения Росбанка
11 сентября Т-банк раскрыл, как будет интегрировать Росбанк: его присоединят в качестве филиала. После одобрения сделки Росбанк и все его действующие филиалы будут присоединены в качестве филиалов Т-банка в I квартале 2025 г. По данным ЦБ, у Росбанка 10 филиалов на территории России и еще 74 дополнительных офиса. По итогам такого формата объединенная структура займет 5-е место в банковской системе России по объему средств населения (2,7 трлн руб.) и 4-е – по размеру кредитного портфеля граждан (свыше 2 трлн руб.). Общий капитал группы превысит 500 млрд руб.
Как писали «Ведомости», более розничный Т-банк в рамках сделки аккумулирует традиционную глубокую экспертизу Росбанка в области работы с private-клиентами, средним и крупным бизнесом (для них будут сохранены бренды L’Hermitage и Росбанк), работу с автодилерами в области автокредитования, пояснил его представитель. Т-банк остается привержен онлайн-модели развития, а для ключевых корпоративных клиентов и private-сегмента сохранится в том числе формат сопровождения в рамках офисов индивидуального обслуживания, добавил он. Все обязательства и требования по заключенным ранее договорам Росбанка с клиентами и партнерами продолжат действовать.
Об идее интеграции с Росбанком руководство Т-банка публично рассказало в середине марта 2024 г. «ТКС холдинг» (теперь – «Т-технологии») завершил сделку по интеграции Росбанка в середине августа путем допэмиссии: исходя из премии между объявленной стоимостью акций группы для целей допэмиссии в 3423,62 руб. и текущими котировками акций ТКС, фактический мультипликатор приобретения Росбанка составил 0,8 его общего капитала. Для покупки Росбанка ТКС планировал провести допэмиссию, разместив по закрытой подписке 130 млн обыкновенных акций по цене 3423,62 руб. за штуку. Требуемый для проведения сделки объем, по оценкам совета директоров, составил до 70 млн акций, остальные – резерв, необходимый для осуществления преимущественного права выкупа существующими акционерами в соответствии с требованиями законодательства. Неиспользованное количество одобренных к выпуску дополнительных акций будет погашено.