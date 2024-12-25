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ЦБ зарегистрировал допэмиссию акций Т-банка в рамках присоединения Росбанка

Ведомости

Центробанк принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций Т-банка, размещаемых в рамках конвертации в акции присоединяемого Росбанка, говорится в сообщении регулятора.

11 сентября Т-банк раскрыл, как будет интегрировать Росбанк: его присоединят в качестве филиала. После одобрения сделки Росбанк и все его действующие филиалы будут присоединены в качестве филиалов Т-банка в I квартале 2025 г. По данным ЦБ, у Росбанка 10 филиалов на территории России и еще 74 дополнительных офиса. По итогам такого формата объединенная структура займет 5-е место в банковской системе России по объему средств населения (2,7 трлн руб.) и 4-е – по размеру кредитного портфеля граждан (свыше 2 трлн руб.). Общий капитал группы превысит 500 млрд руб.

Как писали «Ведомости», более розничный Т-банк в рамках сделки аккумулирует традиционную глубокую экспертизу Росбанка в области работы с private-клиентами, средним и крупным бизнесом (для них будут сохранены бренды L’Hermitage и Росбанк), работу с автодилерами в области автокредитования, пояснил его представитель. Т-банк остается привержен онлайн-модели развития, а для ключевых корпоративных клиентов и private-сегмента сохранится в том числе формат сопровождения в рамках офисов индивидуального обслуживания, добавил он. Все обязательства и требования по заключенным ранее договорам Росбанка с клиентами и партнерами продолжат действовать.

Об идее интеграции с Росбанком руководство Т-банка публично рассказало в середине марта 2024 г. «ТКС холдинг» (теперь – «Т-технологии») завершил сделку по интеграции Росбанка в середине августа путем допэмиссии: исходя из премии между объявленной стоимостью акций группы для целей допэмиссии в 3423,62 руб. и текущими котировками акций ТКС, фактический мультипликатор приобретения Росбанка составил 0,8 его общего капитала. Для покупки Росбанка ТКС планировал провести допэмиссию, разместив по закрытой подписке 130 млн обыкновенных акций по цене 3423,62 руб. за штуку. Требуемый для проведения сделки объем, по оценкам совета директоров, составил до 70 млн акций, остальные – резерв, необходимый для осуществления преимущественного права выкупа существующими акционерами в соответствии с требованиями законодательства. Неиспользованное количество одобренных к выпуску дополнительных акций будет погашено.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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