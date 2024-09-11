Росбанк станет филиалом Т-банка

Росбанк станет филиалом Т-банкаДля этого ему придется сдать собственную лицензию
Советы директоров обоих банков рассмотрят вопрос 13 сентября. Решение о присоединении Росбанка в формате филиала будет принято акционерами банков – «ТКС холдингом» (владеет 100% Т-банка и 99,4% Росбанка), а также владельцами акций Росбанка, находящихся в свободном обращении.
После одобрения, как ожидается, Росбанк и все его действующие филиалы будут присоединены в качестве филиалов Т-банка в I квартале 2025 г. По данным ЦБ, у Росбанка 10 филиалов на территории России и еще 74 дополнительных офиса.
Решение о присоединении Росбанка к Т-банку в формате филиала сформулировано менеджментом после изучения всех возможных форматов интеграции, приводятся в сообщении слова председателя совета директоров «ТКС холдинга» Алексея Малиновского. «Создание объединенной структуры через присоединение Росбанка в формате филиала – наиболее эффективный и прозрачный вариант, позволяющий быстро максимизировать акционерную стоимость бизнеса», – сказал он.
По итогам такого формата объединенная структура займет 5-е место в банковской системе России по объему средств населения (2,7 трлн руб.) и 4-е – по размеру кредитного портфеля граждан (свыше 2 трлн руб.). Общий капитал группы превысит 500 млрд руб.
Более розничный Т-банк в рамках сделки аккумулирует традиционную глубокую экспертизу Росбанка в области работы с private-клиентами, средним и крупным бизнесом (для них будут сохранены бренды L’Hermitage и Росбанк), работу с автодилерами в области автокредитования, пояснил его представитель. Т-банк остается привержен онлайн-модели развития, а для ключевых корпоративных клиентов и private-сегмента сохранится в том числе формат сопровождения в рамках офисов индивидуального обслуживания, добавил он. Все обязательства и требования по заключенным ранее договорам Росбанка с клиентами и партнерами продолжат действовать.
Интеграция в формате филиала позволяет максимально эффективно объединить активную и пассивную базу обоих банков и перейти на единые платформенные решения, позволяющие элиминировать дублирующие расходы и обеспечить бесшовный клиентский опыт с расширенным продуктовым предложением для всех сегментов, говорится в сообщении ТКС.
В ближайшей перспективе ТКС ожидает потенциальный объем свободного и перераспределяемого внутри капитала в размере около 50 млрд руб. По мере амортизации портфеля Росбанка группа будет направлять высвобождаемый капитал в наиболее эффективные сегменты бизнеса.
Об идее интеграции с Росбанком руководство Т-банка публично рассказало в середине марта 2024 г. «ТКС холдинг» завершил сделку по интеграции Росбанка в середине августа путем допэмиссии: исходя из премии между объявленной стоимостью акций группы для целей допэмиссии в 3423,62 руб. и текущими котировками акций ТКС, фактический мультипликатор приобретения Росбанка составил 0,8 его общего капитала. Для покупки Росбанка ТКС планировал провести допэмиссию, разместив по закрытой подписке 130 млн обыкновенных акций по цене 3423,62 руб. за штуку. Требуемый для проведения сделки объем, по оценкам совета директоров, составил до 70 млн акций, остальные – резерв, необходимый для осуществления преимущественного права выкупа существующими акционерами в соответствии с требованиями законодательства. Неиспользованное количество одобренных к выпуску дополнительных акций будет погашено.
«ТКС холдинг» в рамках оферты выкупит оставшиеся у миноритариев акции Росбанка по 129,4 руб. за одну акцию, сообщила группа в сентябре.
В результате интеграции с Росбанком группа Т-банк (до 5 июня – «Тинькофф») имеет все шансы в 2026 г. стать вторым крупнейшим финансовым институтом страны, говорил в июне в интервью «Ведомостям» предправления Т-банка Станислав Близнюк.