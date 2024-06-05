В «Тинькофф» рассказали детали интеграции с Росбанком

«Что касается команды Росбанка – мы всех любим, всех ценим, и кто принимает [наши] ценности и наши подходы считать по науке и через любовь к клиенту, то welcome, присоединяйтесь к нам. Есть люди, которым по каким-то причинам это некомфортно или которые считают, что есть перспективы в каких-то других компаниях, они уходят», – резюмировал Близнюк. Росбанк в этом году покинула Наталья Воеводина, занимавшая пост председателя правления (ее сменил Николай Сидоров), РБК писал также об уходе руководителя розницы Вячеслава Дусалеева на фоне интеграции.