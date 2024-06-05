В «Тинькофф» рассказали детали интеграции с Росбанком

В «Тинькофф» рассказали детали интеграции с РосбанкомОбъединенная группа может стать вторым крупнейшим финансовым институтом страны
В результате интеграции с Росбанком группа Т-Банк (до 5 июня – «Тинькофф») имеет все шансы в 2026 г. стать вторым крупнейшим финансовым институтом страны. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал предправления «Тинькофф банка» Станислав Близнюк.
«По результатам успешности этой интеграции, можно посчитать, мы войдем в топ-5 крупнейших игроков [по капиталу], а в 2026 г. у нас есть все шансы стать вторым крупнейшим финансовым институтом страны. Оговорюсь, что абсолютно не в нашей школе мысли ставить цель стать каким-то там в рейтинге. Самое важное, что есть клиенты и их лояльность, – это наша ключевая ценность на уровне ДНК», – отметил Близнюк.
За 2023 г. капитал Т-Банка по международным стандартам составил 284 млрд руб., Росбанка – 230 млрд руб. с учетом субординированного долга. Для сравнения: капитал Сбербанка по МСФО – 6,5 трлн руб.
Банк с честным капиталом
У «Тинькофф» есть огромный задел с точки зрения наращивания бизнеса, но нет достаточного капитала для амбициозного роста, отметил Близнюк: «У нас есть все инструменты для того, чтобы нарастить пассивы, – база растет, люди к нам приходят. Но должен быть баланс, и надо наращивать активы, кредитуя клиентов. А эта составляющая достаточно жестко привязана к размеру капитала и нормативам».
Для наращивания активов банку нужно пополнить капитал более чем на 200 млрд руб., сказал банкир. Способов их получить есть несколько: просто зарабатывать деньги постепенно, но это долго, либо провести вторичное размещение акций, но максимум емкости, который может дать текущий рынок, это 20 млрд руб. «И мы, как собака на сене, сидим на большой клиентской базе, но не можем ее в полной мере реализовать», – посетовал Близнюк.
Сделка слияния и поглощения (M&A) подходит лучше. В поисках иного выхода из ситуации «Тинькофф» обратил внимание на Росбанк – актив «с хорошим, честным и чистым» капиталом, рассказал топ-менеджер. «Интеррос» Владимира Потанина является контролирующим акционером Росбанка и крупнейшим – «ТКС холдинга» (35,1%), который владеет группой Т-Банка.
В ходе дискуссии о потенциальной интеграции стало понятно, что у Т-Банка и Росбанка есть «достаточно хорошие» элементы синергии, отметил Близнюк: Росбанк – крупный игрок с хорошей базой корпоративных и VIP-клиентов, большой экспертизой в автомобильном кредитовании и обслуживании крупных корпораций, у «Тинькофф» же есть продукты для малого и среднего бизнеса, но не для крупного. Также у «Тинькофф» есть современные и технологичные розничные IT-платформы, которые настроены на обслуживание более 40 млн человек, в которые банк инвестировал годами.
Если эти две истории объединить, то получится дополнительный капитал для бизнеса Т-Банка, чтобы дальше давать больше продуктов клиентской базе и тем самым выходить на большую монетизацию с возвратом на капитал (ROE) от 30% и выше, сказал топ-менеджер.
Среди других плюсов – не надо делать два параллельных импортозамещения. Также будет проще с переходом на продвинутый подход к оценке кредитных рисков на основе внутренних рейтингов (к 2030 г. на него должны перейти все системно значимые банки. – «Ведомости»). После интеграции банкам не понадобится валидировать у ЦБ две модели – можно все объединить и сделать один подход, потому что регулятор все равно будет смотреть как на банковскую группу.
«Что касается команды Росбанка – мы всех любим, всех ценим, и кто принимает [наши] ценности и наши подходы считать по науке и через любовь к клиенту, то welcome, присоединяйтесь к нам. Есть люди, которым по каким-то причинам это некомфортно или которые считают, что есть перспективы в каких-то других компаниях, они уходят», – резюмировал Близнюк. Росбанк в этом году покинула Наталья Воеводина, занимавшая пост председателя правления (ее сменил Николай Сидоров), РБК писал также об уходе руководителя розницы Вячеслава Дусалеева на фоне интеграции.
Об идее интеграции с Росбанком руководство Т-Банка публично рассказало в середине марта 2024 г. Сразу после объединения группа, по оценкам Т-Банка, займет 5-е место по средствам населения (2,1 трлн руб.), четвертое – по размеру кредитного портфеля физлиц (1,9 трлн руб.) и войдет в пятерку по капиталу группы (500 млрд руб.).
Сделку по интеграции с Росбанком планируется закрыть до конца III квартала этого года, сообщил Близнюк. Пока решено оставить лицензию и бренд Росбанка, но если после анализа ситуации станет понятно, что в этом нет никакой ценности в долгосрочной перспективе, то будет принято иное решение, отметил он.
Для покупки Росбанка «ТКС холдинг» проведет дополнительное размещение 130 млн акций по 3423,62 руб. по закрытой подписке. Совет директоров ТКС утвердил независимую оценку одной обыкновенной акции Росбанка в 129,4 руб. Таким образом, банк оценен в 1,05 капитала по МСФО за 2023 г. – это 237,6 млрд руб. Общее количество размещаемых акций, требуемых для сделки, составляет до 70 млн акций. Неиспользованное количество бумаг будет погашено.
Акции «ТКС холдинга» будут оплачены акциями Росбанка, а также бумагами АО «Аквамарин» (компания создана в ноябре 2021 г., осуществляет деятельность в области права, ее возглавляет член совета директоров «ТКС холдинга» Александр Малаха).
Цели амбициозные
В ближайшей перспективе «Тинькофф» сложно будет стать вторым крупнейшим банком, считает старший аналитик инвестбанка «Синара» Ольга Найденова. Активы второго по величине банка – ВТБ – составляют около 30 трлн руб., а совокупные активы «Тинькофф» и Росбанка – около 4,5 трлн руб. Капитал ВТБ равен 2,3 трлн руб., а «Тинькофф» и Росбанка, вместе взятых, – около 500 млрд руб., указывает Найденова.
Сумма 200 млрд руб., озвученная Близнюком как необходимая для наращивания активов, вероятно, рассчитана исходя из того числа потенциальных клиентов, которых банк мог бы кредитовать, предполагает старший аналитик брокера БКС Елена Царева. «Тинькофф», конечно, нужно больше капитала, чтобы активно использовать большую розничную базу, признала она. Но у Росбанка это тоже не свободный капитал – необходимо его разгрузить (при выдаче кредита у банков растет нагрузка на капитал. – «Ведомости»), прежде чем можно будет использовать для роста активов «Тинькофф» с той рентабельностью, на которую ориентируется холдинг (более 30%. – «Ведомости»), заметила Найденова.
Капитал Росбанка, равно как и капитал «Тинькофф», в значительной мере был дозагружен за последние 12 месяцев в результате динамичного роста кредитования, поэтому в отсутствие внешних вливаний темпы прироста бизнеса у обоих банков, скорее всего, замедлятся, констатирует старший директор «Эксперт РА» Владимир Тетерин. Если между банками будет налажен обмен клиентскими данными и статистикой, будут проводиться кросс-продажи, а в перспективе будет выработана единая стратегия развития группы, то от этого должны выиграть обе кредитные организации, считает он.
Но интегрировать Росбанк вряд ли будет просто, предупреждает Найденова: это большой банк, сам сотканный из целого ряда финансовых институтов, со своей инфраструктурой, корпоративной культурой, системой принятия решений и т. д.