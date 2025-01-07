Сбербанк: число мошеннических схем с участием «черных брокеров» удвоилось за год

Президент России Владимир Путин 19 декабря 2024 г. на «Итогах года с Владимиром Путиным» признал проблемой масштаб телефонного мошенничества. Он подчеркнул, что банки обязаны проверять платежеспособность тех, кто подает заявку на кредит.