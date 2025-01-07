Сбербанк: число мошеннических схем с участием «черных брокеров» удвоилось за год
В 2024 г. было зарегистрировано двукратное увеличение числа мошеннических схем с участием «черных брокеров». Об этом рассказал заместитель председателя Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью «РИА Новости».
«Эти лица [черные брокеры] путем подлога документов, фиктивного поручительства или другими способами помогают заемщикам с неблагоприятной кредитной историей получить заемные средства в банке за денежное вознаграждение», – пояснил Кузнецов.
Он уточнил, что у «черных брокеров» есть опыт работы в банке и они разбираются в процессах выдачи кредитов.
Президент России Владимир Путин 19 декабря 2024 г. на «Итогах года с Владимиром Путиным» признал проблемой масштаб телефонного мошенничества. Он подчеркнул, что банки обязаны проверять платежеспособность тех, кто подает заявку на кредит.