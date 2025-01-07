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Сбербанк: число мошеннических схем с участием «черных брокеров» удвоилось за год

Ведомости

В 2024 г. было зарегистрировано двукратное увеличение числа мошеннических схем с участием «черных брокеров». Об этом рассказал заместитель председателя Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью «РИА Новости».

«Эти лица [черные брокеры] путем подлога документов, фиктивного поручительства или другими способами помогают заемщикам с неблагоприятной кредитной историей получить заемные средства в банке за денежное вознаграждение», – пояснил Кузнецов.

Он уточнил, что у «черных брокеров» есть опыт работы в банке и они разбираются в процессах выдачи кредитов.

Президент России Владимир Путин 19 декабря 2024 г. на «Итогах года с Владимиром Путиным» признал проблемой масштаб телефонного мошенничества. Он подчеркнул, что банки обязаны проверять платежеспособность тех, кто подает заявку на кредит.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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