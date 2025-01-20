Газета
Телеграм
Подкаст
/ Финансы

В Госдуме допустили появление криптовалюты «Жириновский»

Ведомости

В Госдуме допускают, что в России может быть запущена криптовалюта «Жириновский». Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы от фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Парламентарий сообщил об этой инициативе на фоне новости о том, что супруга избранного президента США Дональда Трампа Мелания выпустила свой мемкоин.

«Кстати, в будущем не исключаю появления криптовалюты «Жириновский» (название пока условное, конечно)», – написал Нилов.

По его словам, детали предложения будут обсуждаться с депутатом Госдумы (ЛДПР), председателем думского экспертного совета при рабочей группе по законодательному регулированию криптовалют Андреем Луговым. В комментарии «РИА Новости» Нилов отметил актуальность и креативность этой темы, а также добавил, что считает нужным всесторонне изучить этот вопрос в преддверии 80-летнего юбилея покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

20 января Мелания Трамп написала в соцсети X о запуске собственного мемкоина $MELANIA. За пару дней до этого, 18 января, сам избранный президент США объявил на своей странице в Truth Social о запуске мемкоина $TRUMP. Дизайн криптовалюты вдохновлен образом политика и словами «сражайся, сражайся, сражайся», которые он произнес после покушения летом прошлого года. На сегодняшний день для покупки доступны 200 млн токенов, в течение трех лет их число вырастет до 1 млрд.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных