В Госдуме допустили появление криптовалюты «Жириновский»
В Госдуме допускают, что в России может быть запущена криптовалюта «Жириновский». Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы от фракции ЛДПР Ярослав Нилов.
Парламентарий сообщил об этой инициативе на фоне новости о том, что супруга избранного президента США Дональда Трампа Мелания выпустила свой мемкоин.
«Кстати, в будущем не исключаю появления криптовалюты «Жириновский» (название пока условное, конечно)», – написал Нилов.
По его словам, детали предложения будут обсуждаться с депутатом Госдумы (ЛДПР), председателем думского экспертного совета при рабочей группе по законодательному регулированию криптовалют Андреем Луговым. В комментарии «РИА Новости» Нилов отметил актуальность и креативность этой темы, а также добавил, что считает нужным всесторонне изучить этот вопрос в преддверии 80-летнего юбилея покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
20 января Мелания Трамп написала в соцсети X о запуске собственного мемкоина $MELANIA. За пару дней до этого, 18 января, сам избранный президент США объявил на своей странице в Truth Social о запуске мемкоина $TRUMP. Дизайн криптовалюты вдохновлен образом политика и словами «сражайся, сражайся, сражайся», которые он произнес после покушения летом прошлого года. На сегодняшний день для покупки доступны 200 млн токенов, в течение трех лет их число вырастет до 1 млрд.