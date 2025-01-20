В Госдуме допустили появление криптовалюты «Жириновский»

20 января Мелания Трамп написала в соцсети X о запуске собственного мемкоина $MELANIA. За пару дней до этого, 18 января, сам избранный президент США объявил на своей странице в Truth Social о запуске мемкоина $TRUMP. Дизайн криптовалюты вдохновлен образом политика и словами «сражайся, сражайся, сражайся», которые он произнес после покушения летом прошлого года. На сегодняшний день для покупки доступны 200 млн токенов, в течение трех лет их число вырастет до 1 млрд.