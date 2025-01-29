Райффайзен заявил о предельном сокращении бизнеса в РФ среди западных банков
Операции западных банков в РФ сведены к рекордно низким показателям. При этом полный уход из России сейчас невозможен. Об этом сообщается в отчете по банковскому сектору Центральной и Юго-Восточной Европы, который подготовил Raiffeisen Bank International.
Как отмечается в докладе, за 10 лет доля России в активах западных банков в Центральной и Юго-Восточной Европе сократилась с 20 до 4%. Полностью ушел из российского бизнеса только Societe Generale.
В отчете заявили, что причина, по которой банки не уходят полностью, – это экономические связи с РФ. Евросоюз до сих пор экспортирует в Россию товары на 2 млрд евро в месяц, а компании нуждаются в банковских услугах.
При этом предел сокращения, по мнению авторов отчета, уже достигнут.