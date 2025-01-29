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Райффайзен заявил о предельном сокращении бизнеса в РФ среди западных банков

Ведомости

Операции западных банков в РФ сведены к рекордно низким показателям. При этом полный уход из России сейчас невозможен. Об этом сообщается в отчете по банковскому сектору Центральной и Юго-Восточной Европы, который подготовил Raiffeisen Bank International.

Как отмечается в докладе, за 10 лет доля России в активах западных банков в Центральной и Юго-Восточной Европе сократилась с 20 до 4%. Полностью ушел из российского бизнеса только Societe Generale.

В отчете заявили, что причина, по которой банки не уходят полностью, – это экономические связи с РФ. Евросоюз до сих пор экспортирует в Россию товары на 2 млрд евро в месяц, а компании нуждаются в банковских услугах.

При этом предел сокращения, по мнению авторов отчета, уже достигнут.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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