Чистые иностранные активы банков за месяц сократились на 5,5 трлн рублей
Объем чистых иностранных активов банков РФ сократился за декабрь на 5,5 трлн руб. до 65,4 трлн руб., свидетельствуют обновленные данные Центробанка.
Размер обязательств, включаемых в широкую денежную массу, увеличился со 126 трлн до 131 трлн руб., тогда как объем самой денежной массы в национальном определении увеличился с 111 трлн руб. до 117 трлн. Объем наличной валюты вне банковской системы увеличился почти на 500 млрд руб.
В общей массе чистые иностранные активы России за декабрь уменьшились на 4,3 трлн руб. до 58,8 трлн руб. Несмотря на месячное сокращение, Россия нарастила объем по отношению к началу января прошлого года, тогда на аналогичную дату он составил 50,7 трлн руб. Денежная база также сократилась – с 28,1 трлн руб. в декабре до 27,9 трлн на начало января текущего года. Депозиты, включаемые в широкую денежную массу, сократились с 360 млрд до 310 млрд руб. Сильнее всего за месяц сократились переводные депозиты нефинансовых организаций: с 12 млрд до 2,4 млрд руб. Увеличился объем наличных денег в обращении: с 17,8 трлн до 18,5 трлн руб.
15 января ЦБ сообщил, что международные резервы России в декабре сократились на $7,4 млрд. На начало декабря в резервах находились $616,4 млрд, 1 января – $609 млрд. Сократились резервы как в российской валюте – с $418,34 млрд до $413,36 млрд, так и в иностранной – с $390,3 млрд до $385,5 млрд. Несмотря на сокращение в декабре, с начала прошлого года международные резервы увеличились. Так, на 1 января 2024 г. показатель составлял $598,5 млрд. Согласно цифрам, за год он увеличился на $10,5 млрд. Но резервы валюты (как иностранной, так и российской) в общей сложности сократились на $48 млрд. Вместе с этим Россия увеличила запасы монетарного золота почти на $40 млрд – со $155 млрд до $195 млрд.