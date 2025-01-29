Чистые иностранные активы банков за месяц сократились на 5,5 трлн рублей

15 января ЦБ сообщил, что международные резервы России в декабре сократились на $7,4 млрд. На начало декабря в резервах находились $616,4 млрд, 1 января – $609 млрд. Сократились резервы как в российской валюте – с $418,34 млрд до $413,36 млрд, так и в иностранной – с $390,3 млрд до $385,5 млрд. Несмотря на сокращение в декабре, с начала прошлого года международные резервы увеличились. Так, на 1 января 2024 г. показатель составлял $598,5 млрд. Согласно цифрам, за год он увеличился на $10,5 млрд. Но резервы валюты (как иностранной, так и российской) в общей сложности сократились на $48 млрд. Вместе с этим Россия увеличила запасы монетарного золота почти на $40 млрд – со $155 млрд до $195 млрд.