Средний лимит по кредитным картам в декабре 2024 года снизился до 98 800 рублей
В декабре 2024 г. средняя сумма лимитов по новым выданным кредитным картам упала на 2,1% за месяц – до 98 800 руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
В последнем месяце прошлого года самый высокий средний размер лимитов по выданным кредитным картам (среди 30 регионов – лидеров в этом сегменте розничного кредитования) фиксировался в Москве (130 400 руб.), Московской области (115 800 руб.), Санкт-Петербурге (110 500 руб.), Приморском крае (107 900 руб.) и Ханты-Мансийском автономном округе (106 600 руб.). Сильнее всего средний размер лимитов снизился по сравнению с предыдущим месяцем в Тюменской (-6,7%) и Московской (-6,5%) областях. Москва показала снижение на 6,2%, Красноярский край – на 6%, Ленинградская область – на 5,8%, Санкт-Петербург – на 5,7%.
Рост средних лимитов по выданным в декабре кредитным картам продемонстрировали Крым (+1,4%), Приморский край и Оренбургская область (+0,8%), Удмуртия (+0,5%) и Нижегородская область (+0,4%).
По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, в ноябре – октябре 2024 г. средний размер лимитов по выданным кредиткам сократился почти на 7% после наивысшего значения в октябре. Эксперт объяснил, что снижение показателя фиксируется на фоне сокращения выдачи новых кредитных карт. По его словам, это во многом является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка.
Наряду с этим, с начала прошлого года средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам демонстрировал рост на 15,6%. В январе 2024 г. показатель равнялся 85 400 руб.
В середине декабря прошлого года «Известия» со ссылкой на данные форума «Банки.ру» и жалобы граждан писали, что клиенты как минимум трех крупных банков России сообщили о резком сокращении лимитов по кредитным картам. Отмечалось, что такие случаи участились в ноябре – декабре 2024 г. Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов отмечал, что банкам невыгодно иметь клиентов с высокой долговой нагрузкой из-за макропруденциальных лимитов (МПЛ) Банка России. Финансовые организации ограничивают долю высокорискованных заемщиков, которые направляют на погашение долгов большую часть своего дохода.