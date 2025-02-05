Средний лимит по кредитным картам в декабре 2024 года снизился до 98 800 рублей

В середине декабря прошлого года «Известия» со ссылкой на данные форума «Банки.ру» и жалобы граждан писали, что клиенты как минимум трех крупных банков России сообщили о резком сокращении лимитов по кредитным картам. Отмечалось, что такие случаи участились в ноябре – декабре 2024 г. Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов отмечал, что банкам невыгодно иметь клиентов с высокой долговой нагрузкой из-за макропруденциальных лимитов (МПЛ) Банка России. Финансовые организации ограничивают долю высокорискованных заемщиков, которые направляют на погашение долгов большую часть своего дохода.