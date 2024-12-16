«Известия»: российские банки стали сокращать лимиты по кредитным картам

Отмечается, что число таких случаев увеличилось в ноябре – декабре 2024 г. В частности, клиентам ВТБ снижали лимиты вдвое, в девять и в 20 раз с 200 000 до 10 000 руб. Еще один пользователь рассказал изданию, что ему сначала обнулили лимит без предупреждения, но после вернули по его просьбе. В пресс-службе ВТБ пояснили, что лимиты могут сократить клиентам с высокой долговой нагрузкой или просрочками по платежам. Там уточнили, что банки корректируют условия по всем видам продуктов из-за ужесточения политики Банка России.