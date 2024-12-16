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«Известия»: российские банки стали сокращать лимиты по кредитным картам

Ведомости

Клиенты как минимум трех крупных российских банков заявили о резком сокращении лимитов по кредитным картам. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные форума «Банки.ру» и жалобы граждан.

Отмечается, что число таких случаев увеличилось в ноябре – декабре 2024 г. В частности, клиентам ВТБ снижали лимиты вдвое, в девять и в 20 раз с 200 000 до 10 000 руб. Еще один пользователь рассказал изданию, что ему сначала обнулили лимит без предупреждения, но после вернули по его просьбе. В пресс-службе ВТБ пояснили, что лимиты могут сократить клиентам с высокой долговой нагрузкой или просрочками по платежам. Там уточнили, что банки корректируют условия по всем видам продуктов из-за ужесточения политики Банка России.

Об аналогичных проблемах заявили клиенты Альфа-банка, а ряд пользователей Сбербанка поделились, что им аннулировали кредитные лимиты, которые не использовались на протяжении долгого времени. Клиентам приходило предварительное уведомление о необходимости провести хотя бы одну операцию по карте для сохранения суммы. В двух из трех случаев доступ восстанавливался после жалоб.

Последние годы Банк России ужесточает регулирование сегмента необеспеченных кредитов. Кредитные организации обязаны по установленным лимитам формировать резервы в полном объеме. На фоне этого банки вводят ограничения на выдачу кредиток. ВТБ в начале октября ввел временный запрет на получение более чем одной кредитной карты на клиента. В Т-банке можно открыть только одну карту одной программы лояльности, в Альфа-банке – одну или две кредитные карты. Сбербанк предоставляет только одну кредитку.

5 ноября РБК сообщил со ссылкой на статистику Федеральной службы судебных приставов, что за девять месяцев 2024 г. сумма неисполненных обязательств по кредитам и займам увеличилась на 34,2% по сравнению с отчетным периодом 2023 г. Сумма достигла 1,44 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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