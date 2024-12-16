«Известия»: российские банки стали сокращать лимиты по кредитным картам
Клиенты как минимум трех крупных российских банков заявили о резком сокращении лимитов по кредитным картам. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные форума «Банки.ру» и жалобы граждан.
Отмечается, что число таких случаев увеличилось в ноябре – декабре 2024 г. В частности, клиентам ВТБ снижали лимиты вдвое, в девять и в 20 раз с 200 000 до 10 000 руб. Еще один пользователь рассказал изданию, что ему сначала обнулили лимит без предупреждения, но после вернули по его просьбе. В пресс-службе ВТБ пояснили, что лимиты могут сократить клиентам с высокой долговой нагрузкой или просрочками по платежам. Там уточнили, что банки корректируют условия по всем видам продуктов из-за ужесточения политики Банка России.
Об аналогичных проблемах заявили клиенты Альфа-банка, а ряд пользователей Сбербанка поделились, что им аннулировали кредитные лимиты, которые не использовались на протяжении долгого времени. Клиентам приходило предварительное уведомление о необходимости провести хотя бы одну операцию по карте для сохранения суммы. В двух из трех случаев доступ восстанавливался после жалоб.
Последние годы Банк России ужесточает регулирование сегмента необеспеченных кредитов. Кредитные организации обязаны по установленным лимитам формировать резервы в полном объеме. На фоне этого банки вводят ограничения на выдачу кредиток. ВТБ в начале октября ввел временный запрет на получение более чем одной кредитной карты на клиента. В Т-банке можно открыть только одну карту одной программы лояльности, в Альфа-банке – одну или две кредитные карты. Сбербанк предоставляет только одну кредитку.