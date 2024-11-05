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В России объем неисполненных обязательств по займам и кредитам вырос на 34%

Ведомости

За девять месяцев 2024 г. сумма неисполненных обязательств по кредитам и займам увеличилась на 34,2% по сравнению с отчетным периодом прошлого года. Сумма достигла 1,44 трлн руб. Об этом сообщил РБК со ссылкой на статистику Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Число самих дел о взыскании с граждан долгов выросло на 11,6%, их количество составило 10,9 млн исполнительных производств.

Как отмечает ФССП, за 2024 г. завершено 9,7 млн дел о взыскании средств на сумму более 881 млрд руб. Число закрытых дел год к году увеличилось на 24,1%, уточняет ФССП.

В октябре бюро кредитных историй сообщило, что в России объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам увеличился за год на 37%. Сумма таких обязательств на конец сентября достигла максимума в 136 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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