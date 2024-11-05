В России объем неисполненных обязательств по займам и кредитам вырос на 34%

За девять месяцев 2024 г. сумма неисполненных обязательств по кредитам и займам увеличилась на 34,2% по сравнению с отчетным периодом прошлого года. Сумма достигла 1,44 трлн руб. Об этом сообщил РБК со ссылкой на статистику Федеральной службы судебных приставов (ФССП).