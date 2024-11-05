В России объем неисполненных обязательств по займам и кредитам вырос на 34%
За девять месяцев 2024 г. сумма неисполненных обязательств по кредитам и займам увеличилась на 34,2% по сравнению с отчетным периодом прошлого года. Сумма достигла 1,44 трлн руб. Об этом сообщил РБК со ссылкой на статистику Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Число самих дел о взыскании с граждан долгов выросло на 11,6%, их количество составило 10,9 млн исполнительных производств.
Как отмечает ФССП, за 2024 г. завершено 9,7 млн дел о взыскании средств на сумму более 881 млрд руб. Число закрытых дел год к году увеличилось на 24,1%, уточняет ФССП.
В октябре бюро кредитных историй сообщило, что в России объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам увеличился за год на 37%. Сумма таких обязательств на конец сентября достигла максимума в 136 млрд руб.