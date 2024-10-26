Российские приставы арестовали имущество сына экс-президента Украины Порошенко

В июле директор ФССП Дмитрий Аристов сообщил о передаче кондитерской фабрики Петра Порошенко «Рошен» в Липецке в доход России. Тогда же были конфискованы акции ПАО «Уральский завод авто-текстильных изделий» и АО «Завод фрикционных и термостойких материалов». Ими управляли экс-министр транспорта и связи и первый замминистра инфраструктурного развития Украины Константин Ефименко и его родственница Елизавета Андреева. Эти предприятия финансировали ВСУ.