Российские приставы арестовали имущество сына экс-президента Украины Порошенко
Федеральная служба судебных приставов РФ (ФССП) наложила арест на российское имущество старшего сына экс-президента Украины Петра Порошенко Алексея Порошенко. На данные базы исполнительных производств обратило внимание «РИА Новости».
Исполнительное производство возбуждено в январе 2024 г. Делом Алексея Порошенко занимается главное межрегиональное (специализированное) управление ФССП.
В июле директор ФССП Дмитрий Аристов сообщил о передаче кондитерской фабрики Петра Порошенко «Рошен» в Липецке в доход России. Тогда же были конфискованы акции ПАО «Уральский завод авто-текстильных изделий» и АО «Завод фрикционных и термостойких материалов». Ими управляли экс-министр транспорта и связи и первый замминистра инфраструктурного развития Украины Константин Ефименко и его родственница Елизавета Андреева. Эти предприятия финансировали ВСУ.
Всего в доход российского государства обращены свыше 131,2 млн акций компаний, связанных с экстремизмом.