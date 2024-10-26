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Российские приставы арестовали имущество сына экс-президента Украины Порошенко

Ведомости

Федеральная служба судебных приставов РФ (ФССП) наложила арест на российское имущество старшего сына экс-президента Украины Петра Порошенко Алексея Порошенко. На данные базы исполнительных производств обратило внимание «РИА Новости».

Исполнительное производство возбуждено в январе 2024 г. Делом Алексея Порошенко занимается главное межрегиональное (специализированное) управление ФССП.

В июле директор ФССП Дмитрий Аристов сообщил о передаче кондитерской фабрики Петра Порошенко «Рошен» в Липецке в доход России. Тогда же были конфискованы акции ПАО «Уральский завод авто-текстильных изделий» и АО «Завод фрикционных и термостойких материалов». Ими управляли экс-министр транспорта и связи и первый замминистра инфраструктурного развития Украины Константин Ефименко и его родственница Елизавета Андреева. Эти предприятия финансировали ВСУ.

Всего в доход российского государства обращены свыше 131,2 млн акций компаний, связанных с экстремизмом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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