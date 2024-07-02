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ФССП: в доход России обращено 131 млн акций причастных к экстремизму компаний

В доход государства переданы акции ПАО «Уральский завод авто-текстильных изделий» и АО «Завод фрикционных и термостойких материалов»
Ведомости

В доход российского государства обращены свыше 131,2 млн акций компаний, связанных с экстремизмом. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

«В связи с осуществлением должниками экстремистской деятельности в доход государства обращено более 131,2 млн акций нескольких компаний», – цитирует заявление службы «РИА новости».

В частности, в доход государства передали акции ПАО «Уральский завод авто-текстильных изделий» и АО «Завод фрикционных и термостойких материалов», которыми управляли экс-министр транспорта и связи и первый замминистра инфраструктурного развития Украины Константин Ефименко и его родственница Елизавета Андреева. Агентство сообщает, что предприятия перечисляли средства вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее в июле директор ФССП Дмитрий Аристов рассказал «РИА Новости» о передаче в доход РФ акций кондитерской фабрики «Рошен» в Липецке бывшего президента Украины Петра Порошенко, а также акций ООО «Южгазэнерджи» и ООО «Кейтеринг – Юг» украинского бизнесмена Игоря Коломойского.

В феврале президент России Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за совершение ряда преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом. К ним, в том числе, относятся реабилитация нацизма (ст. 354.1), призывы к различным действиям против госбезопасности (ст. 280.4), совершенные из корыстных побуждений, фейки про армию (ст. 207.3 УК) и др. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в январе заявлял, что этот закон «о негодяях и предателях», перечисляющих деньги «вооруженным силам страны, которая с нами воюет».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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