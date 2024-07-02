Глава ФССП сообщил о передаче акций двух компаний Коломойского в доход России

5 марта Кошехабльский суд Адыгеи по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства 100% долей в уставных капиталах ООО «Южгазэнерджи» и ООО «Кейтеринг – Юг» стоимостью более 5,1 млрд руб. Тогда же были изъяты здание и шесть помещений в центре Москвы общей площадью 5500 кв. м, 494 земельных участка сельскохозяйственного назначения площадью 5573 га во Владимирской, Калининградской, Московской и Смоленской областях стоимостью более 6 млрд руб.