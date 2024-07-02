Глава ФССП сообщил о передаче акций двух компаний Коломойского в доход России
Акции ООО «Южгазэнерджи» и ООО «Кейтеринг – Юг», принадлежавшие украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому, изъяты и переданы в доход государства. Об этом сообщил директор ФССП Дмитрий Аристов, передает «РИА Новости».
Кроме того, конфискованы 503 объекта недвижимости должников по делу в отношении Коломойского и других лиц, добавил глава ФССП.
5 марта Кошехабльский суд Адыгеи по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства 100% долей в уставных капиталах ООО «Южгазэнерджи» и ООО «Кейтеринг – Юг» стоимостью более 5,1 млрд руб. Тогда же были изъяты здание и шесть помещений в центре Москвы общей площадью 5500 кв. м, 494 земельных участка сельскохозяйственного назначения площадью 5573 га во Владимирской, Калининградской, Московской и Смоленской областях стоимостью более 6 млрд руб.
Прокуратура требовала запретить деятельность объединения Коломойского и связанных с ним лицам в связи с осуществлением экстремистской деятельности и финансированием ВСУ.
Игорь Коломойский находится под арестом на Украине. В сентябре 2023 г. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило бизнесмена в присвоении 9,2 млрд гривен «Приватбанка» и незаконном выводе более $13 млн. По версии СБУ, Коломойский в период с 2013 по 2020 г. легализовал средства, выведя их за границу с использованием подконтрольных банковских учреждений.