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Глава ФССП сообщил о передаче акций двух компаний Коломойского в доход России

Ведомости

Акции ООО «Южгазэнерджи» и ООО «Кейтеринг – Юг», принадлежавшие украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому, изъяты и переданы в доход государства. Об этом сообщил директор ФССП Дмитрий Аристов, передает «РИА Новости».

Кроме того, конфискованы 503 объекта недвижимости должников по делу в отношении Коломойского и других лиц, добавил глава ФССП.

5 марта Кошехабльский суд Адыгеи по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства 100% долей в уставных капиталах ООО «Южгазэнерджи» и ООО «Кейтеринг – Юг» стоимостью более 5,1 млрд руб. Тогда же были изъяты здание и шесть помещений в центре Москвы общей площадью 5500 кв. м, 494 земельных участка сельскохозяйственного назначения площадью 5573 га во Владимирской, Калининградской, Московской и Смоленской областях стоимостью более 6 млрд руб.

Прокуратура требовала запретить деятельность объединения Коломойского и связанных с ним лицам в связи с осуществлением экстремистской деятельности и финансированием ВСУ.

Игорь Коломойский находится под арестом на Украине. В сентябре 2023 г. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило бизнесмена в присвоении 9,2 млрд гривен «Приватбанка» и незаконном выводе более $13 млн. По версии СБУ, Коломойский в период с 2013 по 2020 г. легализовал средства, выведя их за границу с использованием подконтрольных банковских учреждений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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