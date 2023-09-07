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Коломойскому предъявили обвинение в присвоении более 9 млрд гривен «Приватбанка»

Ведомости

На Украине предъявили обвинение бизнесмену Игорь Коломойскому в присвоении 9,2 млрд гривен (около $250 млн по курсу на 7 сентября) «Приватбанка». Об этом сообщило национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

С января по март 2015 г. Коломойский «разработал план завладения средствами ПАО «КБ «Приватбанк» с целью дальнейшего финансирования подконтрольной офшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка», сообщает НАБУ.

Банк, по версии бюро, искусственно обязали выплатить «подконтрольной компании более 9,2 млрд гривен» под предлогом «обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости». Кроме Коломойского по делу проходит экс-предправления «Приватбанка», заместитель руководителя направления – директор департамента межбанковского дилинга банка, заместитель предправления организации и др.

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Сейчас предприниматель находится в СИЗО по делу о незаконном выводе более $13 млн. По версии Службы безопасности Украины (СБУ), Коломойский в период с 2013 по 2020 г. легализовал средства, выведя их за границу с использованием подконтрольных банковских учреждений. 

Осенью 2022 г. сотрудники НАБУ проводили обыски у Коломойского по делу о завладении имуществом компании «Укрнафта» и махинациях с «Укртатнафтой». В ноябре того же года обе компании были национализированы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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