Коломойскому предъявили обвинение в присвоении более 9 млрд гривен «Приватбанка»

Сейчас предприниматель находится в СИЗО по делу о незаконном выводе более $13 млн. По версии Службы безопасности Украины (СБУ), Коломойский в период с 2013 по 2020 г. легализовал средства, выведя их за границу с использованием подконтрольных банковских учреждений.