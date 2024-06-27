Газета
Телеграм
Подкаст
/ Экономика

Минфин описал подходы Запада к конфискации российских активов

Изъятие собственности РФ попробуют провести через уголовные статьи, но легче сделать это «по беспределу»
Яков Тимаков
Андрей Гордеев / Ведомости

Вашингтон не оставляет попыток добиться изъятия российских резервов через международный трибунал, но основной инструмент США – самостоятельные решения конгресса и президента. Такое мнение высказал директор департамента по контролю за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев. Чиновник выступил в рамках дискуссии на площадке клуба «Валдай», посвященной конфискации отечественных активов за рубежом. По словам Тимофеева, если Белый дом решится на «конфискацию по беспределу», то тем самым подорвет веру в институт капиталистической экономики, «незыблемость [которого] обеспечила процветание США».

Тимофеев отметил, что для Москвы принятый в Вашингтоне документ будет иметь перманентное значение в том смысле, что вряд ли активы удастся вернуть в обозримой перспективе. При этом закон специально сконструирован так, чтобы продемонстрировать другим странам, что у них не должно быть поводов для беспокойства. В документе США указано, что изъятие может касаться только российских, а не каких-либо других суверенных активов.

Однако, несмотря на формулировки, в случае конфискации Запад может потерять доверие других стран, которые впоследствии выведут свои активы из западной юрисдикции.

24 апреля президент США Джо Байден подписал закон о конфискации активов России, проект которого абсолютным большинством сперва одобрила палата представителей (360 против 58, еще 13 воздержались), а затем и сенат (79 против 18). Тимофеев утверждает, что на Западе звучат голоса против конфискации, но они теряются в «общей русофобской истерии».

Закон «21st Century Peace through Strength Act» («Достижение мира в XXI веке посредством силы») предусматривает административный порядок изъятия активов, а их владельцы – Банк России, Минфин и ФНБ – лишены права обратиться в суд. Подписанный Байденом документ не касается частных инвесторов. Конфискованные средства, согласно закону, поступают в Фонд помощи Украине. По оценкам конгрессменов, утвердивших проект, под юрисдикцией США находится от $4 млрд до $5 млрд, принадлежащих Российской Федерации, – до 2% от общей суммы, заблокированной странами G7 и Евросоюзом.

На вопрос о том, когда Белый дом применит закон, госдеп еще в мае ответил, что «нет никаких объявлений, которые можно было бы сделать». Однако, по мнению Тимофеева, Байден способен на решительные действия уже в этом году, в частности, «поздней осенью». Подтолкнуть к этому может достаточно уверенная позиция Дональда Трампа в качестве кандидата на пост президента. При условии, что республиканца начнут поддерживать все больше избирателей, у действующего главы Белого дома останется не так много времени на конфискацию активов до возможной инаугурации Трампа в январе.

У Евросоюза также готов механизм конфискации российских активов. Брюссель включил его в 14-й пакет санкций, принятый 24 июня. Как пишет РБК, новый юридический инструмент позволит европейским компаниям обратиться в суд за компенсацией ущерба, который им причинили в России (например, компания может пожаловаться на несправедливое, по ее мнению, решение суда). В таком случае судья имеет право провести взыскание за счет активов российских компаний на территории ЕС – прежде всего тех, которые получили выгоду от ответного указа Путина.

Западные страны заблокировали российские активы за рубежом, включая активы ЦБ и российских предпринимателей, после начала боевых действий на Украине. В Кремле настаивают, что это решение нарушает международное право. 19 июня официальный представитель МИДа Мария Захарова отметила, что Москва обладает «значительными объемами западных средств и имущества» и «на все это» распространяются ответные меры России. В конце мая президент Владимир Путин подписал указ о компенсации ущерба России и Центробанку от действий США за счет изъятия американского имущества. Министр финансов Антон Силуанов еще зимой оценивал сумму замороженных Евросоюзом и странами G7 российских резервов в $300 млрд.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных