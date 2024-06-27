Минфин описал подходы Запада к конфискации российских активов

Минфин описал подходы Запада к конфискации российских активовИзъятие собственности РФ попробуют провести через уголовные статьи, но легче сделать это «по беспределу»
Вашингтон не оставляет попыток добиться изъятия российских резервов через международный трибунал, но основной инструмент США – самостоятельные решения конгресса и президента. Такое мнение высказал директор департамента по контролю за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев. Чиновник выступил в рамках дискуссии на площадке клуба «Валдай», посвященной конфискации отечественных активов за рубежом. По словам Тимофеева, если Белый дом решится на «конфискацию по беспределу», то тем самым подорвет веру в институт капиталистической экономики, «незыблемость [которого] обеспечила процветание США».
Тимофеев отметил, что для Москвы принятый в Вашингтоне документ будет иметь перманентное значение в том смысле, что вряд ли активы удастся вернуть в обозримой перспективе. При этом закон специально сконструирован так, чтобы продемонстрировать другим странам, что у них не должно быть поводов для беспокойства. В документе США указано, что изъятие может касаться только российских, а не каких-либо других суверенных активов.
Однако, несмотря на формулировки, в случае конфискации Запад может потерять доверие других стран, которые впоследствии выведут свои активы из западной юрисдикции.
24 апреля президент США Джо Байден подписал закон о конфискации активов России, проект которого абсолютным большинством сперва одобрила палата представителей (360 против 58, еще 13 воздержались), а затем и сенат (79 против 18). Тимофеев утверждает, что на Западе звучат голоса против конфискации, но они теряются в «общей русофобской истерии».
Закон «21st Century Peace through Strength Act» («Достижение мира в XXI веке посредством силы») предусматривает административный порядок изъятия активов, а их владельцы – Банк России, Минфин и ФНБ – лишены права обратиться в суд. Подписанный Байденом документ не касается частных инвесторов. Конфискованные средства, согласно закону, поступают в Фонд помощи Украине. По оценкам конгрессменов, утвердивших проект, под юрисдикцией США находится от $4 млрд до $5 млрд, принадлежащих Российской Федерации, – до 2% от общей суммы, заблокированной странами G7 и Евросоюзом.
На вопрос о том, когда Белый дом применит закон, госдеп еще в мае ответил, что «нет никаких объявлений, которые можно было бы сделать». Однако, по мнению Тимофеева, Байден способен на решительные действия уже в этом году, в частности, «поздней осенью». Подтолкнуть к этому может достаточно уверенная позиция Дональда Трампа в качестве кандидата на пост президента. При условии, что республиканца начнут поддерживать все больше избирателей, у действующего главы Белого дома останется не так много времени на конфискацию активов до возможной инаугурации Трампа в январе.
У Евросоюза также готов механизм конфискации российских активов. Брюссель включил его в 14-й пакет санкций, принятый 24 июня. Как пишет РБК, новый юридический инструмент позволит европейским компаниям обратиться в суд за компенсацией ущерба, который им причинили в России (например, компания может пожаловаться на несправедливое, по ее мнению, решение суда). В таком случае судья имеет право провести взыскание за счет активов российских компаний на территории ЕС – прежде всего тех, которые получили выгоду от ответного указа Путина.
Западные страны заблокировали российские активы за рубежом, включая активы ЦБ и российских предпринимателей, после начала боевых действий на Украине. В Кремле настаивают, что это решение нарушает международное право. 19 июня официальный представитель МИДа Мария Захарова отметила, что Москва обладает «значительными объемами западных средств и имущества» и «на все это» распространяются ответные меры России. В конце мая президент Владимир Путин подписал указ о компенсации ущерба России и Центробанку от действий США за счет изъятия американского имущества. Министр финансов Антон Силуанов еще зимой оценивал сумму замороженных Евросоюзом и странами G7 российских резервов в $300 млрд.