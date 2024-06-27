Минфин описал подходы Запада к конфискации российских активов

На вопрос о том, когда Белый дом применит закон, госдеп еще в мае ответил, что «нет никаких объявлений, которые можно было бы сделать». Однако, по мнению Тимофеева, Байден способен на решительные действия уже в этом году, в частности, «поздней осенью». Подтолкнуть к этому может достаточно уверенная позиция Дональда Трампа в качестве кандидата на пост президента. При условии, что республиканца начнут поддерживать все больше избирателей, у действующего главы Белого дома останется не так много времени на конфискацию активов до возможной инаугурации Трампа в январе.