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Госдеп сообщил, что США пока нечего объявить по вопросу конфискации активов России

Ведомости

Вашингтону пока нечего объявить по вопросу о конфискации российских активов, сообщил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. Ранее президент США Джо Байден подписал закон о передаче активов Украине.

«У меня нет никаких объявлений, которые можно было бы сделать», – сказал Миллер в ходе брифинга.

Представитель госдепа добавил, что власти США продолжают работу по этому вопросу, чтобы использовать замороженные активы «на благо Украины».

24 апреля Байден подписал закон о конфискации замороженных в США российских активов для последующего финансирования помощи Украине. 28 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после изъятия российских средств Запад столкнется с потерей доверия иностранных инвесторов, а также ответными мерами России, ведь в стране тоже есть западные средства.

Российские активы были заморожены после начала спецоперации России на Украине. В западных юрисдикциях в частности были заблокированы активы ЦБ и российских предпринимателей. Москва считает заморозку российских активов воровством и нарушением международного права. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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