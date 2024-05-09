Госдеп сообщил, что США пока нечего объявить по вопросу конфискации активов России
Вашингтону пока нечего объявить по вопросу о конфискации российских активов, сообщил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. Ранее президент США Джо Байден подписал закон о передаче активов Украине.
«У меня нет никаких объявлений, которые можно было бы сделать», – сказал Миллер в ходе брифинга.
Представитель госдепа добавил, что власти США продолжают работу по этому вопросу, чтобы использовать замороженные активы «на благо Украины».
24 апреля Байден подписал закон о конфискации замороженных в США российских активов для последующего финансирования помощи Украине. 28 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после изъятия российских средств Запад столкнется с потерей доверия иностранных инвесторов, а также ответными мерами России, ведь в стране тоже есть западные средства.
Российские активы были заморожены после начала спецоперации России на Украине. В западных юрисдикциях в частности были заблокированы активы ЦБ и российских предпринимателей. Москва считает заморозку российских активов воровством и нарушением международного права.