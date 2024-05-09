Госдеп сообщил, что США пока нечего объявить по вопросу конфискации активов России

24 апреля Байден подписал закон о конфискации замороженных в США российских активов для последующего финансирования помощи Украине. 28 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после изъятия российских средств Запад столкнется с потерей доверия иностранных инвесторов, а также ответными мерами России, ведь в стране тоже есть западные средства.