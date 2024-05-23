Путин подписал указ о компенсации ущерба России и Центробанку от действий США

Путин подписал указ о компенсации ущерба России и Центробанку от действий СШАВ качестве ответной меры на изъятие активов РФ документ разрешает использовать имущество США
Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий компенсировать ущерб России и Банку России от «противоречащих международному праву» действий США за счет изъятия американского имущества. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
«Решением об установлении факта необоснованного лишения российского правообладателя прав на имущество и о компенсации ущерба предусматривается прекращение прав на имущество США или лица США», – сообщается в документе.
Указ устанавливает, что российский правообладатель может обратиться в суд в соответствии с законодательством РФ в ситуации необоснованного лишения его прав на имущество со стороны государственных или судебных органов США. В случае установления судом факта неправомерного изъятия имущества со стороны США правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ организует выявление американского имущества, которое может быть использовано для возмещения ущерба по принципу соразмеренности.
Указ определяет перечень имущества, которое может быть использовано в ответ на действия США. В него входят находящееся в России движимое и недвижимое имущество США и лиц США, а также их ценные бумаги в капиталах российских юридических лиц и имущественные права.
Правительство в течение четырех месяцев после опубликования указа должно обеспечить законодательную базу под реализацию данного указа главы государства. Указ вступил в силу со дня его официального опубликования.
После начала спецоперации на Украине западные страны заблокировали российские активы за рубежом, включая резервы ЦБ и средства российских предпринимателей. Основная часть находится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear.
20 апреля палата представителей США приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. За принятие законопроекта проголосовали 360 конгрессменов – 186 республиканцев и 174 демократа. Против – 58. Воздержались 13 парламентариев. 25 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет защищать свои интересы в случае изъятия ее активов, но конкретные меры при этом озвучивать не будет.
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что ответ на конфискацию российских активов будет асимметричным, но болезненным. Он уточнял, что у Москвы нет «значимого количества американского государственного имущества». При этом возможно обращение взыскания на имущество частных лиц, находящееся в юрисдикции России.
22 мая Совет ЕС опубликовал постановление об изъятии доходов от активов России для военной помощи Киеву. В документе, в частности, упоминается, что ЕС не собирается переводить России доходы от ее активов даже после прекращения действия санкций в отношении РФ. Этот шаг позволит Киеву получить около 3 млрд евро в 2024 г. (в этом году речь идет о чистой прибыли, полученной после 15 февраля). На данный момент с начала 2024 г. депозитарий Euroclear, где хранятся активы, заработал 1,6 млрд евро.