Путин подписал указ о компенсации ущерба России и Центробанку от действий США

22 мая Совет ЕС опубликовал постановление об изъятии доходов от активов России для военной помощи Киеву. В документе, в частности, упоминается, что ЕС не собирается переводить России доходы от ее активов даже после прекращения действия санкций в отношении РФ. Этот шаг позволит Киеву получить около 3 млрд евро в 2024 г. (в этом году речь идет о чистой прибыли, полученной после 15 февраля). На данный момент с начала 2024 г. депозитарий Euroclear, где хранятся активы, заработал 1,6 млрд евро.